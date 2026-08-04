Краткий пересказ от РИА ИИ Зеленский сообщил, что после четырех с половиной лет боевых действий ВСУ потеряли всего 50 тысяч человек, но, по мнению Sohu, эти данные неверны.

Фальсифицируя данные о потерях, Зеленский преследует политические цели и пытается снизить антивоенные настроения на Украине.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте, пишет Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте, пишет Sohu

« "Зеленский в интервью Fox News сообщил, что после четырех с половиной лет боевых действий ВСУ потеряли всего 50 тысяч человек. Учитывая интенсивность конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны. Спасать военных ВСУ на передовой крайне сложно, большое количество раненых солдат умирают из-за ограниченности полевой медицинской помощи. Цифры, представленные Зеленским — пропаганда, а не статистика", — говорится в публикации.

Как уточняется, таким образом он пытается скрыть дефицит живой силы. Если бы цифры действительно были такими низкими, Киев бы не старался так отчаянно пополнять ряды ВСУ

« "Фальсифицируя данные, Зеленский явно преследует политические цели. Принудительная мобилизация и большое количество пропавших без вести спровоцировали сильное общественное недовольство. Терпимость общества к войне достигла своего предела. Его команда хочет создать впечатление, что ситуация на поле боя складывается в пользу ВСУ, чтобы снизить антивоенные настроения на Украине", — отмечается в материале.

Также автор обратил внимание, что иллюзия возможной победы ВСУ необходима для продолжения внешней поддержки.

« "Однако это игра с огнем. Зеленский не только подрывает доверие украинского народа к правительству, но и имидж Украины на международной арене. Если партнеры обнаружат, что их обманывают, то готовность инвестировать в страну неизбежно снизится", — резюмировали в статье.

ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.

При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая действует закон об усилении мобилизации.