ВС России поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ, сообщило Минобороны России.

Помимо этого, за сутки были поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.