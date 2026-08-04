ВС России поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ.
- Были поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, за сутки были поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
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