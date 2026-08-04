Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 04.08.2026
ВС России поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ

ВС России за сутки поразили объекты инфраструктуры и логистические центры ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ.
  • Были поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
Помимо этого, за сутки были поражены места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала