ВСУ потеряли до 35 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр".
- Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах Антоновки, Юльевки и Орехова.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 35 военных и 10 автомобилей в зоне действий российской группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Юльевка и Орехов Запорожской области.
"Уничтожено до 35 военнослужащих, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной разведки", - говорится в сообщении МО РФ.
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