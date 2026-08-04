ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ.
- Противник потерял более 210 военнослужащих и 21 автомобиль в районах Харьковской области и ДНР.
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Нижняя Журавка и Подлиман в Харьковской области, Святогорск, Татьяновка и Сидорово в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих и 21 автомобиль", - добавили в Минобороны РФ.
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