ВСУ потеряли свыше 210 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.