ВС России поразили суда с военными грузами в украинских портах

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска атаковали суда с военными грузами в Черном море южнее Одессы, в портах Николаев и Южный.

Под удар также попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где ремонтировали технику и хранили боеприпасы.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали суда с военными грузами в украинских портах, сообщило Российские войска ночью атаковали суда с военными грузами в украинских портах, сообщило Минобороны

Под удар попали два сухогруза в Черном море южнее Одессы, один — в Николаеве, а также еще один — в порту Южный в момент разгрузки продукции, предназначенной для ВСУ.

Кроме того, военные атаковали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ .

Армия использовала для удара высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.