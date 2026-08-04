Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска атаковали суда с военными грузами в Черном море южнее Одессы, в портах Николаев и Южный.
- Под удар также попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где ремонтировали технику и хранили боеприпасы.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали суда с военными грузами в украинских портах, сообщило Минобороны.
Под удар попали два сухогруза в Черном море южнее Одессы, один — в Николаеве, а также еще один — в порту Южный в момент разгрузки продукции, предназначенной для ВСУ.
Кроме того, военные атаковали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ.
Армия использовала для удара высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18