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ВС России поразили суда с военными грузами в украинских портах - РИА Новости, 04.08.2026
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08:01 04.08.2026 (обновлено: 08:27 04.08.2026)
ВС России поразили суда с военными грузами в украинских портах

ВС РФ атаковали суда с военными грузами южнее Одессы, в портах Николаев и Южный

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска атаковали суда с военными грузами в Черном море южнее Одессы, в портах Николаев и Южный.
  • Под удар также попали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где ремонтировали технику и хранили боеприпасы.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские войска ночью атаковали суда с военными грузами в украинских портах, сообщило Минобороны.
Под удар попали два сухогруза в Черном море южнее Одессы, один — в Николаеве, а также еще один — в порту Южный в момент разгрузки продукции, предназначенной для ВСУ.
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Кроме того, военные атаковали Черноморский завод автомобильных агрегатов и терминал, где противник ремонтировал технику, хранил боеприпасы и ГСМ.
Армия использовала для удара высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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