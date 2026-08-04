Краткий пересказ от РИА ИИ Расчеты ударных беспилотников 71-й гвардейской дивизии «Севера» в июле сорвали несколько крупных ротаций ВСУ.

В результате действий расчетов было уничтожено более 50 боевиков ВСУ.

Срыв ротаций позволил штурмовым группам выбить врага из населенных пунктов в Харьковской области и продолжить создание буферной зоны безопасности.

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников 71-й гвардейской дивизии "Севера" в июле сорвали несколько крупных ротаций ВСУ, уничтожив более 50 боевиков, рассказал командир с позывным Сват.

"За этот месяц во время срыва нескольких крупных ротационных мероприятий противник потерял более 50 своих боевиков убитыми и около взвода - ранеными. И это всего лишь при движении пешими порядками", - рассказал командир подразделения БПС 71-й гвардейской дивизии.

Он отметил, что операторы-разведчики круглосуточно ведут поиск и обнаружение групп противника как на позициях, так и на маршрутах движения. Обнаружив цели, они незамедлительно передают координаты командованию, которое принимает решение по средствам огневого поражения.

"Противник старается действовать ночью или под ранее утро. Но, по нашим наблюдениям, их не интересует жизнь собственных солдат и младших командиров. Поэтому их маршруты могут не меняться, даже если мы держим их под огневым контролем", - подчеркнул Сват.