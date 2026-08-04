Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы.

Эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и заняла четыре-пять дней.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск рассказали о том, как бойцы вместе с мирным населением во время эвакуации из Константиновки попали под массированный удар украинских дронов, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, а также предоставлена горячая пища и чай.

Заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Каскад рассказал, что эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и по времени заняла четыре-пять дней.

"Эвакуация проводилась в несколько этапов, так как терять времени было вообще нельзя ни минуты, поэтому бойцы разместились в укрытиях, уйдя на значительное расстояние, поэтому на вывод людей было потрачено около четырех-пяти дней. Стоит отметить, что погодные условия пошли всем нам на пользу, поэтому она позволила быстрее продвигать группу", - пояснил он.

Начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Юрист подчеркнул, что ВСУ не давали спокойно вывести мирных граждан, постоянно преследуя и атакуя их дронами.

"Военнослужащие прикладывали максимум усилий, чтобы в первую очередь защитить и обезопасить мирных граждан, которые они выводили из населенного пункта. Они полностью выполняли свой воинский долг по защите мирного населения, и данная операция сложилась успешно - мирные граждане были выведены из населенного пункта Константиновка", - отметил он.

Мирный житель Константиновки Иван Николаевич поблагодарил за работу российских бойцов, уточнив, что "ребята (российские военнослужащие) проделали большую работу, рискуя жизнью ради спасения людей".