Бойцы "Юга" попали под атаки ВСУ во время эвакуации жителей Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы.
- Эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и заняла четыре-пять дней.
- Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск рассказали о том, как бойцы вместе с мирным населением во время эвакуации из Константиновки попали под массированный удар украинских дронов, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, а также предоставлена горячая пища и чай.
Заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Каскад рассказал, что эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и по времени заняла четыре-пять дней.
"Эвакуация проводилась в несколько этапов, так как терять времени было вообще нельзя ни минуты, поэтому бойцы разместились в укрытиях, уйдя на значительное расстояние, поэтому на вывод людей было потрачено около четырех-пяти дней. Стоит отметить, что погодные условия пошли всем нам на пользу, поэтому она позволила быстрее продвигать группу", - пояснил он.
Начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Юрист подчеркнул, что ВСУ не давали спокойно вывести мирных граждан, постоянно преследуя и атакуя их дронами.
"Военнослужащие прикладывали максимум усилий, чтобы в первую очередь защитить и обезопасить мирных граждан, которые они выводили из населенного пункта. Они полностью выполняли свой воинский долг по защите мирного населения, и данная операция сложилась успешно - мирные граждане были выведены из населенного пункта Константиновка", - отметил он.
Мирный житель Константиновки Иван Николаевич поблагодарил за работу российских бойцов, уточнив, что "ребята (российские военнослужащие) проделали большую работу, рискуя жизнью ради спасения людей".
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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