Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Юга" попали под атаки ВСУ во время эвакуации жителей Константиновки - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 04.08.2026 (обновлено: 06:03 04.08.2026)
Бойцы "Юга" попали под атаки ВСУ во время эвакуации жителей Константиновки

Бойцы "Юга" во время эвакуации мирных из Константиновки попали под удар БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие «Южной» группировки войск вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы.
  • Эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и заняла четыре-пять дней.
  • Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск рассказали о том, как бойцы вместе с мирным населением во время эвакуации из Константиновки попали под массированный удар украинских дронов, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, а также предоставлена горячая пища и чай.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Бойцы "Центра" рассказали подробности освобождения Торского
05:07
Заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Каскад рассказал, что эвакуация из Константиновки проводилась в несколько этапов и по времени заняла четыре-пять дней.
"Эвакуация проводилась в несколько этапов, так как терять времени было вообще нельзя ни минуты, поэтому бойцы разместились в укрытиях, уйдя на значительное расстояние, поэтому на вывод людей было потрачено около четырех-пяти дней. Стоит отметить, что погодные условия пошли всем нам на пользу, поэтому она позволила быстрее продвигать группу", - пояснил он.
Начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным Юрист подчеркнул, что ВСУ не давали спокойно вывести мирных граждан, постоянно преследуя и атакуя их дронами.
"Военнослужащие прикладывали максимум усилий, чтобы в первую очередь защитить и обезопасить мирных граждан, которые они выводили из населенного пункта. Они полностью выполняли свой воинский долг по защите мирного населения, и данная операция сложилась успешно - мирные граждане были выведены из населенного пункта Константиновка", - отметил он.
Константиновка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Жители Константиновки рассказали о своей жизни до освобождения города
15 июля, 05:02
Мирный житель Константиновки Иван Николаевич поблагодарил за работу российских бойцов, уточнив, что "ребята (российские военнослужащие) проделали большую работу, рискуя жизнью ради спасения людей".
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала