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Бойцы "Центра" рассказали подробности освобождения Торского - РИА Новости, 04.08.2026
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Бойцы "Центра" рассказали подробности освобождения Торского

Бойцы "Центра" рассказали о применении тактики молниеносного броска в Торском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали о применении тактики молниеносного броска при освобождении населенного пункта Торское в ДНР.
  • В ходе штурма российские расчеты БПЛА оперативно реагировали на воздушные угрозы, уничтожая вражеские беспилотники.
  • Заходу в населенный пункт предшествовала основательная воздушная разведка местности, благодаря которой удалось выявить огневые точки противника и уничтожить минно-взрывные заграждения.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" рассказали новые подробности освобождения населенного пункта Торское в ДНР, сообщило Минобороны России.
По данным военного ведомства, штурм села проводился с применением тактики молниеносного броска, где были задействованы штурмовые группы, которые максимально скрытно подошли к позициям противника и нанесли внезапный удар, не дав врагу подготовиться к обороне.
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"Замаскировав свою технику и в пешем порядке начали штурм... Военнослужащие ВСУ именно не ждали (штурма - ред.), а сопротивление, кажется, их не длилось недолго", - уточнил командир штурмового взвода с позывным Дрон на видео от Минобороны России.
В ходе штурма противник оказывал плотное огневое сопротивление из каждой укрепленной точки, активно применяя ударные дроны, включая тяжелые гексакоптеры.
"Российские расчеты БПЛА оперативно реагировали на воздушные угрозы: разведывательные дроны фиксировали приближение вражеских беспилотников, после чего в воздух поднимались FPV-дроны для их уничтожения", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, наступление велось одновременно с нескольких направлений — штурмовые группы действовали малыми группами и на большой дистанции друг от друга.
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"Самое главное - это не "кучковаться", поэтому отработано было все слаженно, чтобы дистанция была между товарищами, чтобы БПЛА противника не поразило целую толпу людей, из которых они могут стать "грузом 300" (раненые - ред.) или "грузом 200" (погибшие - ред.)", - уточнил Дрон.
В военном ведомстве добавили, что заходу в населенный пункт предшествовала основательная воздушная разведка местности, благодаря которой удалось проложить наиболее удачные маршруты движения штурмовиков, выявить огневые точки противника, найти подходящие укрытия для личного состава и уничтожить минно-взрывные заграждения, которые противника устанавливал дистанционно с помощью тяжелых квадрокоптеров и гексокоптеров.
Помимо этого, перед штурмом были выявлены точки концентрации сил противника, по которым наносились удары артиллерией и ударными дронами.
Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождать территорию ДНР от формирований ВСУ.
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