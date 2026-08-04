Спрогнозированы реальные последствия извержения Йеллоустоуна

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский климатолог Кристина Даль считает, что извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года.

По данным Геологической службы США, признаков приближения суперизвержения сейчас нет, а вероятность его возникновения оценивается как крайне низкая.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию, считает американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.

В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков. По недавним оценкам ученых, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.

"Пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства", — сказала Даль РИА Новости.

По ее оценке, имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях суперизвержения, но не о вероятной гибели современной цивилизации.