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Спрогнозированы реальные последствия извержения Йеллоустоуна - РИА Новости, 04.08.2026
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Наука
 
01:30 04.08.2026 (обновлено: 01:31 04.08.2026)
Спрогнозированы реальные последствия извержения Йеллоустоуна

Кристина Даль: извержение Йеллоустоунского вулкана может вызвать похолодание

CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu / Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун
Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY-SA 3.0 / Hsing-Mei Wu /
Гейзер Пароход (Steamboat) в национальном парка Йеллоустоун. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский климатолог Кристина Даль считает, что извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию.
  • В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года.
  • По данным Геологической службы США, признаков приближения суперизвержения сейчас нет, а вероятность его возникновения оценивается как крайне низкая.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Извержение Йеллоустоунского супервулкана может вызвать временное глобальное похолодание, но не уничтожит современную цивилизацию, считает американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.
В июле около кальдеры Йеллоустоунского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — сильнейшее с начала года, ему предшествовали еще 11 более слабых толчков. По недавним оценкам ученых, гигант может быть ближе к извержению, чем предполагалось.
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"Пока нет никаких свидетельств того, что крупные извержения в прошлом создавали угрозу существованию цивилизации. Скорее всего, мы увидели бы временное глобальное похолодание, частично компенсированное вызванным деятельностью человека потеплением, а также последствия для сельского хозяйства", — сказала Даль РИА Новости.
По ее оценке, имеющиеся научные данные позволяют говорить о серьезных климатических и экономических последствиях суперизвержения, но не о вероятной гибели современной цивилизации.
Йеллоустоунская кальдера пережила три гигантских извержения за последние 2,1 миллиона лет. По данным Геологической службы США, признаков приближения такого события сейчас нет, а вероятность его возникновения оценивается как крайне низкая.
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