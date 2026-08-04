Суд взыскал с аэропорта Владивостока убытки из-за птиц в двигателе самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд взыскал с аэропорта Владивостока около 367 тысяч рублей в пользу авиакомпании из-за повреждения двигателя самолета после столкновения с воронами.
- Столкновение с птицами произошло на стадии послепосадочного пробега, и аэропорт отказался возместить расходы на ремонт двигателя.
- Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования авиакомпании.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Суд по иску авиакомпании взыскал с аэропорта Владивостока около 367 тысяч рублей убытков из-за повреждения двигателя самолета, в который после посадки попали несколько ворон, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Во время стоянки в аэропорту в июне 2022 года в правом двигателе воздушного судна были обнаружены останки птиц и повреждения элементов двигателя.
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В материалах дела говорится, что столкновение с птицами случилось на стадии послепосадочного пробега на скорости 10 километров в час, был поврежден один из двигателей, "вид птицы определен как черная ворона, количество птиц указано от двух до 10". Поскольку аэропорт отказался возместить перевозчику расходы на ремонт двигателя, авиакомпания обратилась с иском в суд.
В судебном заседании юристы аэропорта заявили, что не доказаны место и момент столкновения самолета с птицами и что все меры орнитологической безопасности ответчиком соблюдаются.
Суд, однако, сослался на акт осмотра, составленный после инцидента с участием представителей аэропорта и авиакомпании, "согласно которому на летном поле обнаружены перья птицы в количестве пяти штук в районе рулежной дорожки".
В аэропорту есть оборудование для отпугивания птиц, включая биоакустические установки, пусковые устройства, пиротехнические элементы, пневматические винтовки, пейнтбольный маркер, лазерный пистолет, пропановые пушки, макеты птиц, динамические отпугиватели, силки для отлова птиц и шары с голографическим рисунком.
Это и проведение соответствующих мероприятий "подтверждают организацию системы орнитологического обеспечения в аэропорту в целом, но не опровергают факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства в отношении конкретного рейса и конкретного авиационного события", указал суд.
В итоге суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования авиакомпании. Решение еще не вступило в силу, оно может быть обжаловано в течение месяца с момента вынесения.