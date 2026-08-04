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Суд продлил арест экстрадированной из ОАЭ блогеру Лусик Карапетян - РИА Новости, 04.08.2026
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21:02 04.08.2026
Суд продлил арест экстрадированной из ОАЭ блогеру Лусик Карапетян

Суд оставил до конца лета в СИЗО экстрадированную из ОАЭ блогера Лусик Карапетян

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкБлогера Лусик Карапетян экстрадировали из ОАЭ в Россию
Блогера Лусик Карапетян экстрадировали из ОАЭ в Россию - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Блогера Лусик Карапетян экстрадировали из ОАЭ в Россию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бабушкинский суд Москвы продлил срок ареста Лусик Карапетян до 29 августа 2026 года.
  • Лусик Карапетян экстрадирована из ОАЭ по требованию Генпрокуратуры России.
  • Карапетян обвиняется в мошенничестве под предлогом инвестирования с декабря 2020 года по апрель 2021 года.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до конца лета продлил срок ареста популярному блогеру Лусик Карапетян, экстрадированной из ОАЭ за мошенничество под предлогом инвестирования, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
"Бабушкинский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей до 29 августа 2026 года в отношении Карапетян Лусик Ваневны, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.
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Как ранее заявляли в пресс-службе Генпрокуратуры России, девушку экстрадировали из ОАЭ по требованию ведомства.
По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе организованной группы Карапетян похитила у граждан денежные средства - для привлечения она использовала соцсети, где размещала фото и видео с "высоким уровнем финансового благополучия", а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности.
Ранее блогер скрылась от органов предварительного расследования, была заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Как следует из соцсетей Карапетян, на разных платформах на нее подписано около 2,2 миллиона человек.
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