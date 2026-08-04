Суд продлил арест экстрадированной из ОАЭ блогеру Лусик Карапетян

Краткий пересказ от РИА ИИ Бабушкинский суд Москвы продлил срок ареста Лусик Карапетян до 29 августа 2026 года.

Лусик Карапетян экстрадирована из ОАЭ по требованию Генпрокуратуры России.

Карапетян обвиняется в мошенничестве под предлогом инвестирования с декабря 2020 года по апрель 2021 года.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до конца лета продлил срок ареста популярному блогеру Лусик Карапетян, экстрадированной из ОАЭ за мошенничество под предлогом инвестирования, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Бабушкинский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей до 29 августа 2026 года в отношении Карапетян Лусик Ваневны, обвиняемой в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее заявляли в пресс-службе Генпрокуратуры России, девушку экстрадировали из ОАЭ по требованию ведомства.

По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021 года в составе организованной группы Карапетян похитила у граждан денежные средства - для привлечения она использовала соцсети, где размещала фото и видео с "высоким уровнем финансового благополучия", а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности.

Ранее блогер скрылась от органов предварительного расследования, была заочно арестована и объявлена в международный розыск.