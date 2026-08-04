В Белгороде суд вынес приговор основателю ЧВК "Ястреб"

Краткий пересказ от РИА ИИ Основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

Марущенко обвиняют по нескольким статьям УК РФ, в том числе в организации убийства и мошенничестве.

Суд постановил выплатить компенсации морального вреда родственникам убитого — по одному миллиону рублей.

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Белгородский районный суд приговорил основателя ЧВК "Ястреб" Алексея Марущенко, обвинявшегося по семи статям УК РФ, включая организацию убийства и мошенничество, к 18 годам колонии, рассказал РИА Новости участник процесса.

Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что силовики накрыли банду, члены которой обманом заполучили у 95 военнослужащих деньги "за военную службу в ЧВК". Как писали СМИ, основателем данной структуры является Алексей Марущенко, который в 2018 году зарегистрировал ООО "ЧВК "Ястреб".

Во вторник в Белгородском районном суде прошло заседание по делу Марущенко в закрытом режиме.

"Огласили приговор. По совокупности статей 18 лет в колонии строгого режима, с учетом применения всех послаблений", - сказал собеседник агентства.

Согласно материалам в картотеке суда, Марущенко обвиняют по нескольким статьям УК РФ , в частности в организации убийства и превышении должностных полномочий, а также в похищении людей группой лиц с применением оружия, вымогательстве, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном хранении оружия и незаконном проникновении в жилище.