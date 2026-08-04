Суд продлил домашний арест экс-министру образования Армении Ашотяну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване продлил домашний арест экс-министру образования Армении Армену Ашотяну на месяц.
- Армен Ашотян был арестован в начале июня в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване.
ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Суд в Ереване продлил домашний арест экс-министру образования Армении Армену Ашотяну на месяц, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
Ашотян был арестован в начале июня в рамках в рамках дела, касающегося сделки с недвижимостью в Ереване. Тридцатого июля его перевели из СИЗО под домашний арест.
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"Решением судьи антикоррупционного суда Левона Петросяна ходатайство следователя было удовлетворено частично. Срок домашнего ареста, примененного в отношении политзаключенного Армена Ашотяна, был продлен на один месяц", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
Среди фигурантов уголовного дела - бывший ректор университета им. Брюсова Гаяне Гаспарян, проректор вуза Артур Айвазян, экс-министр финансов Гагик Хачатрян, его сын - Артем Хачатрян.
Защита Ашотяна считает обвинения сфабрикованными.
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