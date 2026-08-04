Экс-солиста "Ляписа Трубецкого" заочно осудили на четыре года в Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии к четырем годам колонии общего режима.

Ему предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса — о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

МИНСК, 4 авг – РИА Новости. Экс-солист группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии к четырем годам колонии общего режима, говорится в сообщении, опубликованном на сайте генеральной прокуратуры республики.

В мае следственный комитет Белоруссии сообщил о начале специального (заочного) производства в отношении одного из основателей группы " Ляпис Трубецкой " Михалка, ему было предъявлено обвинение по двум статья уголовного кодекса – о разжигании социальной вражды и об оскорблении президента.

"На основании ч.1 ст.130, ч.1 ст.368 уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Отмечается, что "прокуратура Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении солиста одной из белорусских музыкальных групп – ему инкриминированы публичное оскорбление президента Республики Беларусь и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности".

"Установлено, что обвиняемый в 2021-2022 годах используя публичные ресурсы сети Интернет – YouTube-канал "BRUTTO NOSTRA" (Brutto – музыкальный проект Михалка – ред.), сообщество Brutto в социальной сети Facebook*, а также аккаунт "brutto_nostra" в Instagram*, находящиеся в его пользовании и под его управлением, умышленно разместил на указанных ресурсах видеозаписи, содержащие негативную оценку президента Республики Беларусь, выраженную в неприличной, в том числе ненормативной форме речевого выражения", - говорится в сообщении.

Кроме того, говорится там, в марте 2022 года обвиняемый, используя те же публичные ресурсы интернета, а также сообщество BRUTTO NOSTRA в социальной сети "ВКонтакте", изготовил и разместил видеозапись, в которой содержится негативная оценка групп лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности. Речь о сотрудниках правоохранительных органов и военнослужащих. В сообщении подчеркивается, что запись по своему содержанию направлена на возбуждение и разжигание иной социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности в отношении социальной группы, объединенной по признаку профессиональной принадлежности.

"Уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства, поскольку обвиняемый в 2020 году покинул территорию Беларуси. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств Минский городской суд постановил обвинительный приговор", - говорится в сообщении.

Сергей Михалок является одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой" в 1999 году. В 2014 году из-за внутренних конфликтов группа распалась на два коллектива - Trubetskoy и Brutto. В настоящее время музыкант, критикующий белорусские власти, проживает на Украине.