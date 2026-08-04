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Владелец пермского кафе, где нашли тело девушки на заборе, пойдет под суд - РИА Новости, 04.08.2026
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14:16 04.08.2026
Владелец пермского кафе, где нашли тело девушки на заборе, пойдет под суд

Хозяина кафе "ПивоМясо" в Перми, где на заборе нашли тело девушки, будут судить

© Фото : СУ СК России по Пермскому краюСотрудник СК в баре в Кировском районе города Перми, рядом с которым было обнаружено тело молодой девушки
Сотрудник СК в баре в Кировском районе города Перми, рядом с которым было обнаружено тело молодой девушки - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : СУ СК России по Пермскому краю
Сотрудник СК в баре в Кировском районе города Перми, рядом с которым было обнаружено тело молодой девушки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владелец пермского кафе "ПивоМясо" пойдет под суд по статье об оказании небезопасных услуг после гибели 18-летней девушки на прутьях забора.
  • Правоохранители установили, что девушка, находясь в состоянии опьянения, пришла в комнату отдыха для персонала, вышла на крышу веранды и при попытке спуститься вниз упала на пики металлического забора, от полученных травм скончалась на месте.
ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Владелец пермского кафе "ПивоМясо", возле которого на прутьях забора нашли тело девушки, пойдет под суд по статье об оказании небезопасных услуг, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде.
Весной 2025 года на острых прутьях забора у бара в Кировском районе Перми прохожие увидели мертвую 18-летнюю девушку. После этого СК возбудил дело по статье об убийстве, бар временно закрыли, проводился сбор информации.
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"В суд поступило уголовное дело в отношении владельца кафе "ПивоМясо", в котором погибла посетительница. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей", - рассказали в суде.
В судебном органе пояснили, ссылаясь на данные предварительного следствия, что хозяин кафе самовольно пристроил к кафе летнюю веранду и сделал там танцевальный зал. Кроме того, он незаконно перестроил второй этаж, где появилось служебное помещение для отдыха с постоянно открытой дверью и окном, ведущим на крышу веранды. При этом по периметру участка стоял металлический забор с заостренными пиками. Он проходил вдоль пристроя.
"Следователи полагают, что владелец кафе знал о свободном неконтролируемом доступе посетителей в служебную зону и опасности падения с крыши веранды, однако не предпринял никаких мер для ограничения доступа и обеспечения безопасности гостей", - добавил собеседник.
Правоохранители установили, что в мае 2025 года девушка, которая находилась в состоянии опьянения, пришла в комнату отдыха для персонала, по дороге ее никто не остановил. Потом она вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз. На высоте потеряла равновесие. При падении девушка напоролась на пики металлического забора и от полученных травм скончалась на месте.
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