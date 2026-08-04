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Суд запретил блогеру Гасанову администрировать соцсети - РИА Новости, 04.08.2026
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14:10 04.08.2026
Суд запретил блогеру Гасанову администрировать соцсети

Суд запретил блогеру Гасанову администрировать соцсети на два года

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресненский суд Москвы запретил блогеру Гусейну Гасанову администрировать соцсети на два года.
  • Он заочно арестован в России и объявлен в международный розыск за неуплату налогов на сумму более 170 миллионов рублей.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы запретил блогеру Гусейн Гасанову администрировать соцсети на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд во вторник приговорил Гасанова к 4 годам заочно. Блогер заочно арестован в РФ и объявлен в международной розыск.
«
"Назначить наказание с лишением права заниматься деятельностью, связанной с различной информацией, администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, сроком на 2 года", - огласила судья.
Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
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