Суд запретил блогеру Гасанову администрировать соцсети

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы запретил блогеру Гусейн Гасанову администрировать соцсети на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить наказание с лишением права заниматься деятельностью, связанной с различной информацией, администрированием сайтов и каналов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, сроком на 2 года", - огласила судья.

Гасанов, по версии следствия, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Впоследствии блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.