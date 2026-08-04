Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, ОУН* и УПА* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Генпрокуратура просила установить юридический факт причастности указанных лиц и организаций к военным преступлениям.

Среди преступлений, вменяемых указанным лицам и организациям, — террор, карательные операции, массовые расправы, Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, Организацию украинских националистов* и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление удовлетворить", - огласил решение судья Евгений Комиссаров.

Генпрокуратура в иске просила установить имеющий юридическое значение факт: Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич , Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько являлись пособниками нацистской Германии в военных преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в заявлении речь шла об Организации украинских националистов* (ОУН*) и Украинской повстанческой армии* (УПА*).

Вышеуказанные лица и организации, как сообщалось в ходе процесса, причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству военных преступлений. Среди их злодеяний Львовский погром, Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, преступления против евреев, партизан и жителей Беларуси.

Как заявил в прениях представитель ГП, установить данный юридический факт необходимо, так как в настоящее время наблюдаются попытки фальсификации и искажения истории и роли России в Великой отечественной войне. "Это форма экстремизма, она направлена против нашей страны со стороны сопредельного государства", - сообщил делегат Генпрокуратуры.

Представитель российского Военно-исторического общества в свою очередь отметил, что исторический процесс продолжается, поэтому произошедшему нужна правовая оценка. В Украине в наше время проходит переписывание истории, прославление военных преступников, "процесс идет широко", а прямые наследники ОУН существуют и поныне, подчеркнул он.

Как сообщили в Генпрокуратуре, ведомством в суд были представлены документы из архивов ФСБ, МИД России, Минобороны, Государственного архива Российской Федерации, а также переданы материалы из архивов и судов Белоруссии.

Решение суда, уточнили в ГП, необходимо для увековечения памяти жертв геноцида советского народа, развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников, пресечения актов экстремизма против нашей страны.