США израсходовали почти 80% запасов ПРО в ходе конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские военные израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны.
- Вопрос низких запасов ключевых противоракет поднимался советниками президента США Дональда Трампа как минимум во второй раз за последние недели.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны главным образом за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно свежим данным из отчета об инвентаризации, с началом боевых действий США растратили примерно 80% своих запасов противоракет для комплексов THAAD и около половины зенитных ракет системы Patriot, передает телеканал.
Вопрос низких запасов ключевых противоракет поднимался советниками президента США Дональда Трамп уже как минимум во второй раз за последние недели, утверждает телеканал. Подобные опасения по поводу истощения ключевых арсеналов озвучивались в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта — в том числе перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану.
Ранее Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.