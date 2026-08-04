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США израсходовали почти 80% запасов ПРО в ходе конфликта с Ираном - РИА Новости, 04.08.2026
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23:51 04.08.2026
США израсходовали почти 80% запасов ПРО в ходе конфликта с Ираном

CNN: США израсходовали почти 80% запасов систем ПРО в ходе конфликта с Ираном

© Фото : Missile Defense Agency / Ben ListermanЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Missile Defense Agency / Ben Listerman
Запуск ракеты американского противоракетного комплекса системы THAAD. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские военные израсходовали почти 80% запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны.
  • Вопрос низких запасов ключевых противоракет поднимался советниками президента США Дональда Трампа как минимум во второй раз за последние недели.
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевой системы противоракетной обороны главным образом за время конфликта с Ираном, а высшее командование предупреждает об "опасно низком" количестве боеприпасов у Пентагона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны, в то время как высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся на "опасно низком" уровне", - пишет телеканал.
Согласно свежим данным из отчета об инвентаризации, с началом боевых действий США растратили примерно 80% своих запасов противоракет для комплексов THAAD и около половины зенитных ракет системы Patriot, передает телеканал.
Вопрос низких запасов ключевых противоракет поднимался советниками президента США Дональда Трамп уже как минимум во второй раз за последние недели, утверждает телеканал. Подобные опасения по поводу истощения ключевых арсеналов озвучивались в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта — в том числе перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану.
Ранее Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Из-за такого расхода запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.
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