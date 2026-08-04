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Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос более чем на треть - РИА Новости, 04.08.2026
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16:03 04.08.2026 (обновлено: 16:08 04.08.2026)
Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос более чем на треть

РИА Новости: торговый дефицит США с Евросоюзом в июне вырос на 36,4%

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Торговый дефицит США с Евросоюзом в июне вырос на 36,4 % и достиг 11,15 миллиарда долларов.
  • Торговый оборот между США и ЕС снизился почти на 4 % по сравнению с маем, до 86,81 миллиарда долларов.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торговый дефицит Соединенных Штатов с Евросоюзом в июне вырос по сравнению с маем на 36,4% - до 11,15 миллиарда долларов с 8,17 миллиарда, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
При этом торговый оборот партнеров за месяц снизился практически на 4% по сравнению с маем - до 86,81 миллиарда долларов с 90,27 миллиарда.
В частности, в июне американцы закупили у ЕС товаров на 0,5% меньше, чем в мае - на 48,98 миллиарда долларов против 49,22 миллиарда.
Экспорт сократился более заметно - на 7,8%, до 37,83 миллиарда долларов с 41,05 миллиарда.
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