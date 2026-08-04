Торговый дефицит США с ЕС в июне вырос более чем на треть

Краткий пересказ от РИА ИИ Торговый дефицит США с Евросоюзом в июне вырос на 36,4 % и достиг 11,15 миллиарда долларов.

Торговый оборот между США и ЕС снизился почти на 4 % по сравнению с маем, до 86,81 миллиарда долларов.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Торговый дефицит Соединенных Штатов с Евросоюзом в июне вырос по сравнению с маем на 36,4% - до 11,15 миллиарда долларов с 8,17 миллиарда, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.

При этом торговый оборот партнеров за месяц снизился практически на 4% по сравнению с маем - до 86,81 миллиарда долларов с 90,27 миллиарда.

В частности, в июне американцы закупили у ЕС товаров на 0,5% меньше, чем в мае - на 48,98 миллиарда долларов против 49,22 миллиарда.