В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пенсионер из Висконсина прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках.
- Полицейские не стали предъявлять мужчине претензий, так как у него есть лицензия и он не нарушил правила.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пенсионер в штате Висконсин прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время, сообщает газета New York Post.
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"Нетерпеливый мужчина из Висконсина, которому хотелось поскорее попасть в свой любимый магазин товаров для охоты, прилетел на вертолете на парковку, чтобы не стоять в пробках", - говорится в статье.
На автомобиле дорога туда заняла бы у 69-летнего владельца небольшого вертолета около часа.
Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что просто "ехать было слишком долго". Поскольку у него есть лицензия, и он не нарушил правила, никаких последствий этот вылет за покупками для него не имел.