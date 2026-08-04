В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках

"Нетерпеливый мужчина из Висконсина, которому хотелось поскорее попасть в свой любимый магазин товаров для охоты, прилетел на вертолете на парковку, чтобы не стоять в пробках", - говорится в статье.

Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что просто "ехать было слишком долго". Поскольку у него есть лицензия, и он не нарушил правила, никаких последствий этот вылет за покупками для него не имел.