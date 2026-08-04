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В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках - РИА Новости, 04.08.2026
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14:31 04.08.2026 (обновлено: 14:40 04.08.2026)
В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках

NYP: в США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время

© Офис шерифа округа ВашингтонВертолет, на котором мужчина прилетел в магазин товаров для охоты в Висконсине
Вертолет, на котором мужчина прилетел в магазин товаров для охоты в Висконсине - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Офис шерифа округа Вашингтон
Вертолет, на котором мужчина прилетел в магазин товаров для охоты в Висконсине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсионер из Висконсина прилетел в магазин на вертолете, чтобы не стоять в пробках.
  • Полицейские не стали предъявлять мужчине претензий, так как у него есть лицензия и он не нарушил правила.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пенсионер в штате Висконсин прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время, сообщает газета New York Post.
«
"Нетерпеливый мужчина из Висконсина, которому хотелось поскорее попасть в свой любимый магазин товаров для охоты, прилетел на вертолете на парковку, чтобы не стоять в пробках", - говорится в статье.
На автомобиле дорога туда заняла бы у 69-летнего владельца небольшого вертолета около часа.
Прибывшим на место полицейским мужчина пояснил, что просто "ехать было слишком долго". Поскольку у него есть лицензия, и он не нарушил правила, никаких последствий этот вылет за покупками для него не имел.
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