США ввели санкции против структур Минобороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ США ввели санкции против нескольких структур Минобороны России, Сухопутных войск и некоторых лиц.

Эти меры обоснованы законом о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Конкретные обвинения и доказательства не приводятся.

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны, следует из уведомления Госдепа.

"Двадцать четвертого июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана , КНДР и Сирии, к следующим иностранным лицам", — говорится в документе из американского федерального регистра

В списке указаны:

1061-й центр материально-технического обеспечения;

Сухопутные войска;

Главное ракетно-артиллерийское управление;

Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.

Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа", ООО "Интернэшнл Инвест Компани" и пяти россиян: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева.

Конкретные обвинения и доказательства не указываются.