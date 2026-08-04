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США ввели санкции против структур Минобороны России - РИА Новости, 04.08.2026
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05:13 04.08.2026 (обновлено: 05:54 04.08.2026)
США ввели санкции против структур Минобороны России

США ввели санкции против сухопутных войск и структур Минобороны России

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ввели санкции против нескольких структур Минобороны России, Сухопутных войск и некоторых лиц.
  • Эти меры обоснованы законом о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
  • Конкретные обвинения и доказательства не приводятся.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны, следует из уведомления Госдепа.
"Двадцать четвертого июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, к следующим иностранным лицам", — говорится в документе из американского федерального регистра.
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В списке указаны:
  • 1061-й центр материально-технического обеспечения;
  • Сухопутные войска;
  • Главное ракетно-артиллерийское управление;
  • Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.
Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа", ООО "Интернэшнл Инвест Компани" и пяти россиян: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева.
Конкретные обвинения и доказательства не указываются.
Ограничительные меры запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных лиц, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.
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