США ввели санкции против структур Минобороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США ввели санкции против нескольких структур Минобороны России, Сухопутных войск и некоторых лиц.
- Эти меры обоснованы законом о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
- Конкретные обвинения и доказательства не приводятся.
ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны, следует из уведомления Госдепа.
"Двадцать четвертого июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, к следующим иностранным лицам", — говорится в документе из американского федерального регистра.
В списке указаны:
- 1061-й центр материально-технического обеспечения;
- Сухопутные войска;
- Главное ракетно-артиллерийское управление;
- Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.
Также рестрикции ввели против ООО "Гедион Альфа", ООО "Интернэшнл Инвест Компани" и пяти россиян: Александра Приходько, Андрея Гусева, Андрея Косолапова, Владислава Морозика и Сергея Цибарева.
Конкретные обвинения и доказательства не указываются.
Ограничительные меры запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных лиц, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.