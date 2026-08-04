В июле модели OpenAI автономно взломали платформу по машинному обучению Hugging Face, после чего компания начала внутреннее расследование. В начале августа агентство Рейтер сообщило, что OpenAI обнаружила утечку еще нескольких агентов искусственного интеллекта.

Ранее неоднократно сообщалось о проблемах, связанных с чат-ботом ChatGPT. В конце июня разработчик ChatGPT заявил, что его модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Кроме того, 22 июля газета New York Times со ссылкой на судебный иск сообщала, что, по всей видимости, был зафиксирован первый случай, когда медицинские советы, данные чат-ботом, нанесли вред человеку, обращавшемуся за консультацией к ИИ-ассистенту.