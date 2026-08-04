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Представитель США раскрыл реакцию Белого дома на его поездку на ПМЭФ - РИА Новости, 04.08.2026
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03:37 04.08.2026
Представитель США раскрыл реакцию Белого дома на его поездку на ПМЭФ

Глава Комиссии США по изящным искусствам Кук: США очень довольны визитом на ПМЭФ

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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне.
  • Американская сторона осталась очень довольна поездкой, охарактеризовав общую реакцию в США на визит как «очень позитивную».
ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что в Вашингтоне положительно оценили визит возглавляемой им делегации на ПМЭФ в июне.
"Американская сторона осталась очень довольна поездкой", – заявил Кук РИА Новости, охарактеризовав общую реакцию в США на данный визит как "очень позитивную".
В июне Кук принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Как он отмечал ранее в беседе с РИА Новости, представители правительства США такого уровня не посещали Россию несколько лет.
"Госдепартамент разрешил мне поехать, выстроил программу визита, а его представители присутствовали на каждой встрече. Я воспринимаю это как позитивный шаг", – добавил он.
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