Представитель США раскрыл реакцию Белого дома на его поездку на ПМЭФ

ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук рассказал, что в Вашингтоне положительно оценили визит возглавляемой им делегации на ПМЭФ в июне.

"Госдепартамент разрешил мне поехать, выстроил программу визита, а его представители присутствовали на каждой встрече. Я воспринимаю это как позитивный шаг", – добавил он.