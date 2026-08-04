СМИ рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

Краткий пересказ от РИА ИИ Белый дом участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций, учрежденного в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов.

Решение об аннулировании фонда было принято в обмен на обещание сенаторов Джона Корнина и Тома Тиллиса изменить решение по кандидатуре Тодда Бланша на пост генпрокурора.

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Белый дом непосредственно участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации бывшего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал Белый дом непосредственно участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации бывшего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации.

Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США , от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. В понедельник телеканал CBS сообщил, что исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить фонд.

"Бланш работал с Белым домом на протяжении всего процесса и информировала высокопоставленных чиновников о ходе переговоров и ключевых моментах, вызывающих разногласия", – передает CNN.

Источники телеканала отметили, что в процесс были "глубоко вовлечены" глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по делам законодательной власти Джеймс Брейд.

По данным телеканала, Трамп знал о договоренности Бланша с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллисом, которые ранее блокировали его кандидатуру на пост генпрокурора. Они пообещали изменить решение в обмен на аннулирование противоречивого фонда. Сам президент до сих пор верит в целесообразность фонда, но советники убедили его пойти на уступку ради того, чтобы Бланш получил должность.