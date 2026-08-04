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СМИ рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена - РИА Новости, 04.08.2026
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01:30 04.08.2026 (обновлено: 01:41 04.08.2026)
СМИ рассказали, что случилось с фондом для жертв администрации Байдена

CNN: Белый дом напрямую участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций, учрежденного в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США.
  • Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов.
  • Решение об аннулировании фонда было принято в обмен на обещание сенаторов Джона Корнина и Тома Тиллиса изменить решение по кандидатуре Тодда Бланша на пост генпрокурора.
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Белый дом непосредственно участвовал в аннулировании фонда для выплат компенсаций пострадавшим от несправедливых действий администрации бывшего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из администрации.
Фонд размером почти в 1,8 миллиарда долларов был учрежден в рамках мирового соглашения между Трампом и налоговой службой США, от которой первый требовал компенсаций в размере 10 миллиардов долларов за утечку своих деклараций. В понедельник телеканал CBS сообщил, что исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш официально распорядился отменить фонд.
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"Бланш работал с Белым домом на протяжении всего процесса и информировала высокопоставленных чиновников о ходе переговоров и ключевых моментах, вызывающих разногласия", – передает CNN.
Источники телеканала отметили, что в процесс были "глубоко вовлечены" глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и директор по делам законодательной власти Джеймс Брейд.
По данным телеканала, Трамп знал о договоренности Бланша с сенаторами Джоном Корнином и Томом Тиллисом, которые ранее блокировали его кандидатуру на пост генпрокурора. Они пообещали изменить решение в обмен на аннулирование противоречивого фонда. Сам президент до сих пор верит в целесообразность фонда, но советники убедили его пойти на уступку ради того, чтобы Бланш получил должность.
Трамп анонсировал выдвижение Бланша на пост генпрокурора в июне, но вскоре столкнулся с сопротивлением сената. В конце июля он публично обвинил однопартийцев в верхней палате в отказе поддержать кандидатуру, а сам сенат назвал "гиблым местом".
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