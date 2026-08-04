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Молдавия не нашла средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага - РИА Новости, 04.08.2026
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17:14 04.08.2026 (обновлено: 18:31 04.08.2026)
Молдавия не нашла средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага

Кишинев собирает деньги на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Молдавии в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор средств для подсветки Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики.
  • Для завершения проекта требуется 25 тысяч евро, и каждый взнос будет рассматриваться как инвестиция в имидж страны.
  • В честь 35-летия независимости Молдавии в Париже пройдет праздничное мероприятие на лужайке Марсова поля, рядом с Эйфелевой башней.
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики, посол в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны.
В комментарии молдавскому журналу Vip magazin дипломат попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро, чтобы в день независимости страны подсветить Эйфелеву башню в цвета молдавского флага.
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Молдавия в этом году отметит 35 лет независимости. В честь этого в Париже пройдет праздничное мероприятие на лужайке Марсова поля, рядом с Эйфелевой башней. Площадку украсят 35 традиционными молдавскими коврами, символизирующими 35-летие независимости и подчеркивающими культурное наследие нашей страны. А кульминацией вечера должна стать подсветка башни в цвета молдавского флага.
"Для завершения проекта необходимо еще 25 000 евро, поэтому я обращаюсь к бизнесменам, предпринимателям и всем друзьям Республики Молдова, разделяющим убеждение, что имидж страны строится посредством смелых проектов и участия тех, кто верит в ее будущее", — сказала Бэлтяну.
По ее словам, каждый взнос будет представлять собой инвестицию в имидж Молдавии. Посол объявила, что лично внесет 3 000 евро.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.--0-&
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