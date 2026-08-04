Молдавия не нашла средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета флага

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Молдавии в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор средств для подсветки Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики.

Для завершения проекта требуется 25 тысяч евро, и каждый взнос будет рассматриваться как инвестиция в имидж страны.

В честь 35-летия независимости Молдавии в Париже пройдет праздничное мероприятие на лужайке Марсова поля, рядом с Эйфелевой башней.

КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Молдавии не хватило средств на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага в день независимости республики, посол в Париже Лорина Бэлтяну объявила сбор среди граждан страны.

В комментарии молдавскому журналу Vip magazin дипломат попросила молдаван поучаствовать в сборе 25 тысяч евро, чтобы в день независимости страны подсветить Эйфелеву башню в цвета молдавского флага.

Молдавия в этом году отметит 35 лет независимости. В честь этого в Париже пройдет праздничное мероприятие на лужайке Марсова поля, рядом с Эйфелевой башней. Площадку украсят 35 традиционными молдавскими коврами, символизирующими 35-летие независимости и подчеркивающими культурное наследие нашей страны. А кульминацией вечера должна стать подсветка башни в цвета молдавского флага.

"Для завершения проекта необходимо еще 25 000 евро, поэтому я обращаюсь к бизнесменам, предпринимателям и всем друзьям Республики Молдова, разделяющим убеждение, что имидж страны строится посредством смелых проектов и участия тех, кто верит в ее будущее", — сказала Бэлтяну.

По ее словам, каждый взнос будет представлять собой инвестицию в имидж Молдавии. Посол объявила, что лично внесет 3 000 евро.