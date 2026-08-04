Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту стартовало в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Открытие Первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту на приз главы Мордовии состоялось во вторник в Саранске на стадионе "Старт", сообщает пресс-служба главы республики.

В этом году Мордовия собрала более 500 участников из 27 субъектов России, среди них как опытные взрослые спортсмены, так и представители молодежи.

"Для нас большая честь вновь принимать у себя настоящий праздник спорта и мужества. Это важное событие, ведь такие состязания объединяют поколения, воспитывают силу характера, выдержку, командный дух и стремление к победе", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.

Отмечается, что в Мордовии созданы все необходимые условия для проведения масштабных соревнований и качественной подготовки участников состязаний. Республика гордится своими спортсменами, которые не раз покоряли самый высокий мировой подиум на турнирах по пожарно-спасательному спорту.

"Это значимое событие объединяет молодежь в стремлении к победе и высоким спортивным достижениям. Чемпионат и Первенство МЧС России на приз главы Республики Мордовия — это не только борьба за результат, но и обмен опытом, сила традиций и настоящее спортивное единство", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя главы МЧС России Дениса Попова.