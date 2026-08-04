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Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту стартовало в Саранске - РИА Новости, 04.08.2026
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18:41 04.08.2026
Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту стартовало в Саранске

В Саранске состоялось открытие первенства МЧС России по пожарно-спасательному

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Открытие Первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту на приз главы Мордовии состоялось во вторник в Саранске на стадионе "Старт", сообщает пресс-служба главы республики.
В этом году Мордовия собрала более 500 участников из 27 субъектов России, среди них как опытные взрослые спортсмены, так и представители молодежи.
"Для нас большая честь вновь принимать у себя настоящий праздник спорта и мужества. Это важное событие, ведь такие состязания объединяют поколения, воспитывают силу характера, выдержку, командный дух и стремление к победе", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Отмечается, что в Мордовии созданы все необходимые условия для проведения масштабных соревнований и качественной подготовки участников состязаний. Республика гордится своими спортсменами, которые не раз покоряли самый высокий мировой подиум на турнирах по пожарно-спасательному спорту.
"Это значимое событие объединяет молодежь в стремлении к победе и высоким спортивным достижениям. Чемпионат и Первенство МЧС России на приз главы Республики Мордовия — это не только борьба за результат, но и обмен опытом, сила традиций и настоящее спортивное единство", — приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя главы МЧС России Дениса Попова.
Пожарно-спасательный спорт – соревнования, приближенные к выполнению реальных задач в пожарно-спасательных подразделениях. Турнир будет проходить в течение четырех дней.
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СаранскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)спасателипожарные
 
 
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