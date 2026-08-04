МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российская группировка войск "Север" установила контроль над Бакшеевкой в Харьковской области, где находились важные опорные пункты, с помощью которых ВСУ пытались сдерживать российское наступление, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, как следует из сводки российского ведомства, за сутки ВСУ на всех направлениях спецоперации потеряли более 1435 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских орудий, три станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки.

Средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб и 753 беспилотника самолетного типа.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, местам производства и хранения ударных беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Удары по инфраструктуре и логистике ВСУ

Утром Минобороны сообщило, что вечером 3 августа в результате ударов высокоточным оружием и беспилотниками были поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и портовый терминал в Черноморске, где ВСУ ремонтировали автотехнику и хранили боеприпасы, два сухогруза с военным грузами в портах Николаев и Южный. Еще два сухогруза с вооружением и военным имуществом поражены в море южнее Одессы.

Также беспилотниками "Герань" были поражены семь сухогрузов, которые везли грузы для ВСУ в Черном море.

В течение дня удары были продолжены. Поражены три сухогруза в порту Николаев, контейнерный терминал с военными грузами и склад дронов FP-2 и комплектующих к ним в порту Черноморск, сухогруз с военными грузами в Черном море южнее Одессы. Также уничтожены два безэкипажных катера ВСУ в северной части Черного моря юго-восточнее Очакова.

Кроме того, в районе населенного пункта Бурынь в Сумской области уничтожена мобильная огневая группа ВСУ, поражен логистический центр, применявшийся в интересах ВСУ, поражена электроподстанция, в результате чего обесточены промышленные объекты, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины.

Задержаны трое агентов Киева

ФСБ 4 августа сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, которым украинские спецслужбы поручили совершить в Крыму теракт против руководителя одного из новых регионов. У них изъяли три FPV-дрона с боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 граммов и самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 800 граммов.

Кроме того, задержан еще один крымчанин, уроженец Херсонской области, который по заданию СБУ печатал на 3D-принтере детали к беспилотникам и собирал их. У него изъяли четыре 3D-принтера и 22 дрона.

Террор ВСУ против мирного населения

От атак ВСУ с 27 июля по 2 августа погибли 49 граждан России, среди которых четыре ребенка, ранены 342 человека, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его данным, украинские войска в большом количестве используют вооружение со шрапнелью и осколочно-фугасной боевой частью.

Кроме того, Мирошник заявил "Известиям", что ВСУ после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим усилили удары по гражданским объектам, при этом курс на террор против мирного населения, взятый при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове.

Уполномоченный при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила журналистам, что число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку в понедельник утром увеличилось до четырех.

У США подыссякли запасы

США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, которые были переданы Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона, которые изучило РИА Новости.

МИД Турции на фоне атаки украинских беспилотников на судно, перевозившее овощи и фрукты в Россию , выпустил заявление, в котором говорится, что республика выражает серьезную обеспокоенность атаками украинских дронов на турецкие гражданские суда в Черном море. Анкара призвала принять срочные меры для обеспечения безопасности судоходства.

Не хватает на зиму

Украинские СМИ во вторник сообщали о взрывах в Одессе, Николаеве, Чернигове и Сумах, а также Дергачах в Харьковской области.