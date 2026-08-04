Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные отразили украинскую контратаку у Могриц в Сумской области.

В провалившемся наступлении противника участвовали 47-я и 21-я бригады ВСУ.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные разбили и отбросили формирования ВСУ, пытавшиеся контратаковать в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.

"Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й бригады и националистами из состава 21-й бригады, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, бойцы нанесли мощные удары и уничтожили большую часть живой силы противника, а также его мобильную технику.

« "Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении", — добавил источник.

Минобороны сообщило об освобождении села Могрицы 30 июля. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск.