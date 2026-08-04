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ВС России разбили контратакующих штурмовиков ВСУ на востоке Сумской области - РИА Новости, 04.08.2026
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06:36 04.08.2026 (обновлено: 09:09 04.08.2026)
ВС России разбили контратакующих штурмовиков ВСУ на востоке Сумской области

ВСУ предприняли контратаку на квадроциклах у Могриц, но были разбиты

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМобильная огневая группа на СВО
Мобильная огневая группа на СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Мобильная огневая группа на СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные отразили украинскую контратаку у Могриц в Сумской области.
  • В провалившемся наступлении противника участвовали 47-я и 21-я бригады ВСУ.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные разбили и отбросили формирования ВСУ, пытавшиеся контратаковать в Сумской области, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
"Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й бригады и националистами из состава 21-й бригады, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, бойцы нанесли мощные удары и уничтожили большую часть живой силы противника, а также его мобильную технику.
«
"Оставшиеся в живых националисты бежали в обратном направлении", — добавил источник.
Минобороны сообщило об освобождении села Могрицы 30 июля. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что это событие открывает новые возможности для развития наступления российских войск.
Во взятии населенного пункта участвовала группировка "Север", которая задействована в Сумской и Харьковской областях. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и одну — контрбатарейной борьбы RADA.
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