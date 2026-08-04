Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие ВСУ угрожали жителям Константиновки, которые просили помощи у ВС РФ, заявляя, что «патронов на всех хватит».

Военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком вывели мирных жителей из Константиновки в тыловые районы, где им оказали помощь.

По словам жителя Константиновки, ВСУ безжалостно обстреливали город, разрушая дома.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ угрожали жителям Константиновки, которые просили помощи у ВС РФ, заявляя, что "патронов на всех хватит", рассказал заместитель командира 89-го танкового полка 6 МСД, с позывным Каскад.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса "Южной" группировки войск РФ вывели мирных жителей из населенного пункта Константиновка в тыловые районы, где им было обеспечено безопасное укрытие, оказана первая медицинская помощь, также люди были накормлены горячей пищей и напоены чаем.

"На территории Константиновки, они (ВСУ - ред.) угрожали им, приходили, снимали на видео, проводили устрашающие акции: стреляли перед ними в землю, в пол и говорили, что "на всех патронов хватит" и никто никого жалеть не будет. Любой дымок, любой сигнал, например, белая тряпка для Вооруженных сил России, чтобы российские бойцы понимали откуда эвакуировать мирных жителей, военнослужащими ВСУ наносился огонь с помощью артиллерии, налет "птиц" (БПЛА - ред.)... Украина не пожалеет ничего, чтобы уничтожить мирных жителей", - рассказал Каскад на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам жителя Константиновки Ивана Николаевича, военнослужащие ВСУ безжалостно "лупили по городу" с такой силой, что разрушались дома.