Рейтинг@Mail.ru
Солнцев: жителям Оренбуржья, пострадавшим от ливней, выплатят 125 млн руб - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:50 04.08.2026
Солнцев: жителям Оренбуржья, пострадавшим от ливней, выплатят 125 млн руб

Евгений Солнцев: пострадавшим от ливней жителям Оренбуржья выплатят 125 млн руб

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 4 авг – РИА Новости. Жители Оренбуржья, пострадавшие от ливней, начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение ремонта, из резервного фонда по ЧС на эти цели выделено 125 миллионов рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области на платформе "Макс" сообщил, что решения о мерах помощи приняли на еженедельном совещании правительства региона.
Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском сельсовете Александровского района, Михайловском сельсовете Бугурусланского района, Тимошкинском сельсовете Матвеевского района, сказал Евгений Солнцев.
"Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливневых дождей граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта. Сегодня на эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделили 125 миллионов рублей", - сказал губернатор Оренбуржья.
Он отметил, что также не остается без внимания и Новоорский район.
"Там после ураганного ветра, обрушившегося на муниципалитет в середине июля, пострадали кровли домов и фасады зданий. Направили почти 5 миллионов рублей на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 многоквартирных домах. Деньги должны быть доведены в ближайшее время", - сказал Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбуржья рассказал, что кроме этого, сформировавшуюся при закупках экономию направят муниципалитетам на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Ремонт и замену объектов водоснабжения проведут в Кувандыкском муниципальном округе, Адамовском, Акбулакском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Саракташском, Шарлыкском районах. Всего в этом году в рамках областной программы модернизации будет реализовано 47 проектов в сферах тепло- и водоснабжения. На эти цели предусмотрено более 260 миллионов рублей.
"Дополнительные средства поступят и в бюджет администраций Светлинского и Адамовского районов. Постановление принято сегодня. Благодаря этому будет приобретено сценическое оборудование и "одежда" для сцены районного Дома культуры "Металлург" в Светлом. Проведем капремонт системы пожарного водоснабжения в Доме культуры "Целинник", а также входной группы в районном центре кино и досуга "Восход" в Адамовке", - добавил Евгений Солнцев.
 
Оренбургская областьБугурусланЕвгений СолнцевОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала