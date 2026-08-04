Солнцев: жителям Оренбуржья, пострадавшим от ливней, выплатят 125 млн руб

УФА, 4 авг – РИА Новости. Жители Оренбуржья, пострадавшие от ливней, начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение ремонта, из резервного фонда по ЧС на эти цели выделено 125 миллионов рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области на платформе "Макс" сообщил, что решения о мерах помощи приняли на еженедельном совещании правительства региона.

Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь идет об участках в Бугуруслане, Александровском сельсовете Александровского района, Михайловском сельсовете Бугурусланского района, Тимошкинском сельсовете Матвеевского района, сказал Евгений Солнцев.

"Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливневых дождей граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта. Сегодня на эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделили 125 миллионов рублей", - сказал губернатор Оренбуржья.

Он отметил, что также не остается без внимания и Новоорский район.

"Там после ураганного ветра, обрушившегося на муниципалитет в середине июля, пострадали кровли домов и фасады зданий. Направили почти 5 миллионов рублей на проведение аварийно-восстановительных работ в 32 многоквартирных домах. Деньги должны быть доведены в ближайшее время", - сказал Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбуржья рассказал, что кроме этого, сформировавшуюся при закупках экономию направят муниципалитетам на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Ремонт и замену объектов водоснабжения проведут в Кувандыкском муниципальном округе, Адамовском, Акбулакском, Илекском, Кваркенском, Курманаевском, Саракташском, Шарлыкском районах. Всего в этом году в рамках областной программы модернизации будет реализовано 47 проектов в сферах тепло- и водоснабжения. На эти цели предусмотрено более 260 миллионов рублей.