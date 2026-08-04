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В Самарской области сгорел склад Wildberries после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.08.2026
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12:57 04.08.2026 (обновлено: 13:05 04.08.2026)
В Самарской области сгорел склад Wildberries после атаки БПЛА

Гурков: в Самарской области выгорел склад Wildberries после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Склад Wildberries в Самарской области подвергся атаке беспилотников.
  • Площадь пожара на складе составила 160 тысяч квадратных метров, товары уничтожены, остался только административный корпус.
  • Никто не пострадал, было эвакуировано 710 человек, для тушения пожара привлекли 261 человека и 72 единицы техники.
САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Склад Wildberries выгорел на площади 160 тысяч квадратных метров после атаки беспилотников в Самарской области, товары уничтожены, сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков.
В минувшее воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что вражеские БПЛА атаковали склад Wildberries на территории Самарской области. Никто не погиб, возник пожар. Федорищев назвал произошедшее очередным терактом со стороны врага и пообещал поддержку сотрудникам, потерявшим работу.
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"Если говорить конкретно про ситуацию с Wildberries, к сожалению, мы отмечаем то, что объект полностью выгорел, из 180 000 квадратных метров, 160 000 сгорело, по факту остался только административный корпус, ну, и все. Соответственно, товары уничтожены", - заявил министр на оперативном совещании в правительстве, которое транслировалось онлайн.
Губернатор Федорищев отметил, что для тушения пожара был привлечен 261 человек, 72 единицы техники, было эвакуировано 710 человек. Никто не пострадал.
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Самарская областьВайлдберриз (Wildberries)ПроисшествияВячеслав Федорищев
 
 
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