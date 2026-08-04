Syrian Airlines возобновляет рейсы из Дамаска в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сирийская авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска в Москву.
- Пассажирам предложено бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании.
БЕЙРУТ, 4 авг — РИА Новости. Сирийская авиакомпания Syrian Airlines с 16 августа возобновляет полеты из Дамаска в Москву, говорится в сообщении авиаперевозчика.
"С 16 августа мы возобновляем полеты в российскую столицу Москву", — говорится в сообщении авиакомпании в Х.
Пассажирам уже предложено бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты.
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