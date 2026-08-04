Рейтинг@Mail.ru
Силы ТОФ отправились на учения в Японском и Охотском морях и Тихом океане - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 04.08.2026
Силы ТОФ отправились на учения в Японском и Охотском морях и Тихом океане

Силы ТОФ отправились в районы учений в Японском и Охотском морях

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота отправились в районы учений в Японском и Охотском морях и Тихом океане, сообщило Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило, что учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте.
Учения Селенга в Монголии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
В Монголии стартовали учения "Селенга-2026"
05:10
"Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что корабельные тральные и поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы, корабельная ударная группа во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" выполняют задачи .
Кроме того, расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" береговых войск флота уже совершают марши в позиционные районы для занятия стартовых позиций на берегу.
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота во время проведения оперативных учений разнородных сил флота - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите дальневосточных рубежей
00:36
 
Охотское мореРоссияТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала