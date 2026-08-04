Силы ТОФ отправились на учения в Японском и Охотском морях и Тихом океане

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота отправились в районы учений в Японском и Охотском морях и Тихом океане, сообщило Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило, что учения по защите дальневосточных рубежей стартовали на Тихоокеанском флоте.
"Масштабное развертывание ТОФ: корабельные группы и ракетные комплексы выходят в районы маневров. Силы Тихоокеанского флота начали движение в назначенные районы Японского и Охотского морей, а также северо-западной части Тихого океана", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что корабельные тральные и поисково-ударные группы, ракетно-катерные ударные группы, корабельная ударная группа во главе с гвардейским ордена Нахимова ракетным крейсером "Варяг" выполняют задачи .
Кроме того, расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" береговых войск флота уже совершают марши в позиционные районы для занятия стартовых позиций на берегу.