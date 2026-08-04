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Штаб по развитию креативных индустрий начал работать в Рязанской области - РИА Новости, 04.08.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
16:18 04.08.2026
Штаб по развитию креативных индустрий начал работать в Рязанской области

Малков провел первое заседание рязанского штаба по развитию креативных индустрий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание созданного в регионе штаба по развитию креативных индустрий, на котором утвердили стратегию развития сферы до 2030 года, сообщила пресс-служба правительства области.
"Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание штаба по развитию креативных (творческих) индустрий, который создан в регионе… На заседании была утверждена региональная Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники обсудили вопросы развития отрасти, включая ее приоритетные направления, нормативное регулирование, поддержку предпринимательства.
"Сегодня в регионе в сфере креативных индустрий работают более 5 тысяч специалистов. Показываем хорошую динамику: количество предпринимателей в творческих отраслях ежегодно увеличивается на 4,2%. Среднегодовой темп прироста объема креативной экономики за последние 5 лет превысил 15%. Чтобы двигаться дальше, нужно сформировать недостающую инфраструктуру и доработать комплекс мер поддержки", - цитирует губернатора его пресс-служба.
По словам Малкова, в регионе уже есть ряд успешных проектов, которые помогают воплощать креативные идеи: Рязанская ВДНХ, Школа креативных индустрий и кластер "Первая электростанция". Серьезный импульс работе придаст филиал Наццентра "Россия", планируемый к открытию в этом году. Эти площадки входят в маршрут "Рязань пешеходная", который направлен не только на обновление и благоустройство общественных пространств, но и на создание привлекательных для бизнеса территорий.
Как подчеркнул губернатор, в рамках работы штаба будут также рассматриваться предложения и инициативы, которые впоследствии могут быть вынесены на площадку комиссии Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", которую он возглавляет.
 
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