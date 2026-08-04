Штаб по развитию креативных индустрий начал работать в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание созданного в регионе штаба по развитию креативных индустрий, на котором утвердили стратегию развития сферы до 2030 года, сообщила пресс-служба правительства области.

"Губернатор Рязанской области Павел Малков провел первое заседание штаба по развитию креативных (творческих) индустрий, который создан в регионе… На заседании была утверждена региональная Стратегия развития креативных индустрий до 2030 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники обсудили вопросы развития отрасти, включая ее приоритетные направления, нормативное регулирование, поддержку предпринимательства.

"Сегодня в регионе в сфере креативных индустрий работают более 5 тысяч специалистов. Показываем хорошую динамику: количество предпринимателей в творческих отраслях ежегодно увеличивается на 4,2%. Среднегодовой темп прироста объема креативной экономики за последние 5 лет превысил 15%. Чтобы двигаться дальше, нужно сформировать недостающую инфраструктуру и доработать комплекс мер поддержки", - цитирует губернатора его пресс-служба.

По словам Малкова, в регионе уже есть ряд успешных проектов, которые помогают воплощать креативные идеи: Рязанская ВДНХ, Школа креативных индустрий и кластер "Первая электростанция". Серьезный импульс работе придаст филиал Наццентра "Россия", планируемый к открытию в этом году. Эти площадки входят в маршрут "Рязань пешеходная", который направлен не только на обновление и благоустройство общественных пространств, но и на создание привлекательных для бизнеса территорий.