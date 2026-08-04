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В Словакии призвали ЕС защитить границы шенгена из-за ситуации в Испании - РИА Новости, 04.08.2026
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16:50 04.08.2026
В Словакии призвали ЕС защитить границы шенгена из-за ситуации в Испании

Шутай-Эшток призвал ЕС защитить внешние границы шенгена из-за ситуации в Испании

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Европейский союз должен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгена из-за ситуации в Испании.
  • Ирландия, председательствующая в Евросоюзе, созвала 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте.
  • Словакия готова направить полицейских и технику в Испанию, чтобы помочь стране защитить свои границы.
БРАТИСЛАВА, 4 авг - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Европейский союз должен сосредоточиться на защите внешних границ шенгена из-за ситуации в Испании, в противном случае европейские страны вновь могут вернуться к пограничному контролю, лишив своих граждан возможности свободно передвигаться по Европе.
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"Я обещал вам, что нашу позицию и конкретные предложения для решения (проблемы - ред.) нелегальной миграции представлю на европейском уровне, сегодня я именно это и сделал. Я сказал коллегам то же самое, что я говорю дома", - сказал Шутай-Эшток в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* по итогам заседания во вторник.
По его словам, "выбор очень прост". "Или мы защитим внешние границы Европы, или же к нам вернутся (пограничные - ред.) проверки, колонны и ожидание между государствами-членами шенгена", - подчеркнул министр.
Он напомнил, что Италия частично вернула контроль на границах с Испанией в связи с миграционной ситуацией в Сеуте.
"Я не хочу, чтобы словаки лишились свободы путешествовать из-за дыр на внешних границах Европейского союза", - сказал Шутай-Эшток.
Глава МВД Словакии отметил, что республика готова направить полицейских и технику в Испанию, чтобы помочь этой стране защитить свои границы.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Власти города сообщали 31 июля, что только за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек.
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