В Словакии призвали ЕС защитить границы шенгена из-за ситуации в Испании

Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте

Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте

© REUTERS / Violeta Santos Moura Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Европейский союз должен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгена из-за ситуации в Испании.

Ирландия, председательствующая в Евросоюзе, созвала 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте.

Словакия готова направить полицейских и технику в Испанию, чтобы помочь стране защитить свои границы.

БРАТИСЛАВА, 4 авг - РИА Новости. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что Европейский союз должен сосредоточиться на защите внешних границ шенгена из-за ситуации в Испании, в противном случае европейские страны вновь могут вернуться к пограничному контролю, лишив своих граждан возможности свободно передвигаться по Европе.

Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созвала 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте

"Я обещал вам, что нашу позицию и конкретные предложения для решения (проблемы - ред.) нелегальной миграции представлю на европейском уровне, сегодня я именно это и сделал. Я сказал коллегам то же самое, что я говорю дома", - сказал Шутай-Эшток в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* по итогам заседания во вторник.

По его словам, "выбор очень прост". "Или мы защитим внешние границы Европы, или же к нам вернутся (пограничные - ред.) проверки, колонны и ожидание между государствами-членами шенгена", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что Италия частично вернула контроль на границах с Испанией в связи с миграционной ситуацией в Сеуте.

"Я не хочу, чтобы словаки лишились свободы путешествовать из-за дыр на внешних границах Европейского союза", - сказал Шутай-Эшток.

Глава МВД Словакии отметил, что республика готова направить полицейских и технику в Испанию, чтобы помочь этой стране защитить свои границы.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Власти города сообщали 31 июля, что только за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек.