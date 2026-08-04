ВСУ потеряли более 275 военных в зоне действия "Севера" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 275 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
- Нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также пограничного отряда в Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 275 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка и Устиновка Харьковской области, отмечает МО РФ. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Бунякино, Рыжевка и Писаревка.
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