Военный под Севастополем открыл стрельбу, четыре человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащий под Севастополем открыл стрельбу, в результате погиб один сослуживец и три мирных жителя, несколько человек ранены.
- Нападавший задержан, на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащий под Севастополем открыл стрельбу, погиб сослуживец и три мирных жителя, несколько человек ранены, нападавший задержан, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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"В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет" , - написал он в канале на платформе в Макс.
Нападавший задержан, отметил губернатор. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.