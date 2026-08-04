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Военный под Севастополем открыл стрельбу, четыре человека погибли - РИА Новости, 04.08.2026
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09:34 04.08.2026
Военный под Севастополем открыл стрельбу, четыре человека погибли

Развожаев: под Севастополем военный открыл стрельбу, 4 человека погибли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащий под Севастополем открыл стрельбу, в результате погиб один сослуживец и три мирных жителя, несколько человек ранены.
  • Нападавший задержан, на месте происшествия работают оперативные службы, следователи и криминалисты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащий под Севастополем открыл стрельбу, погиб сослуживец и три мирных жителя, несколько человек ранены, нападавший задержан, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате один человек погиб, один получил ранение. После этого нападавший в селе Хмельницком ранил еще троих человек и убил трех мирных жителей: двоих мужчин 71 и 59 лет и женщину 64 лет" , - написал он в канале на платформе в Макс.
Нападавший задержан, отметил губернатор. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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ПроисшествияХмельницкий (город)СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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