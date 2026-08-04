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Социальные службы Сеуты передали более 28 тысяч литров молока для мигрантов - РИА Новости, 04.08.2026
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21:16 04.08.2026
Социальные службы Сеуты передали более 28 тысяч литров молока для мигрантов

Соцслужбы Сеуты передали более 28 тыс литров молока для помощи мигрантам

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальные службы испанской Сеуты передали НКО Luna Blanca более 28 тысяч литров молока для помощи мигрантам.
  • Организация Luna Blanca использует полученные продукты для приготовления и раздачи бесплатного питания нуждающимся в разных районах города.
СЕУТА (Испания), 4 авг - РИА Новости. Социальные службы испанской Сеуты передали местной некоммерческой организации (НКО) Luna Blanca более 28 тысяч литров молока для оказания помощи мигрантам, сообщила РИА Новости ее представитель Халима Ахмед.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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"Городские власти дали нам более 28 тысяч литров молока… Наши ресурсы очень быстро расходуются. Вода, хлеб, молоко, макароны - вот что нам больше всего не хватает", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, продовольствие поступило в составе 39 палет. Полученные продукты организация использует для приготовления и раздачи бесплатного питания людям.
Сотрудники и добровольцы Luna Blanca ежедневно готовят тысячи порций и доставляют их в районы скопления нуждающихся. Еду раздают в приграничной промышленной зоне Тарахаль, возле мечетей и в других частях города.
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