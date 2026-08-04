Социальные службы Сеуты передали более 28 тысяч литров молока для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Социальные службы испанской Сеуты передали НКО Luna Blanca более 28 тысяч литров молока для помощи мигрантам.

Организация Luna Blanca использует полученные продукты для приготовления и раздачи бесплатного питания нуждающимся в разных районах города.

СЕУТА (Испания), 4 авг - РИА Новости. Социальные службы испанской Сеуты передали местной некоммерческой организации (НКО) Luna Blanca более 28 тысяч литров молока для оказания помощи мигрантам, сообщила РИА Новости ее представитель Халима Ахмед.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.

"Городские власти дали нам более 28 тысяч литров молока… Наши ресурсы очень быстро расходуются. Вода, хлеб, молоко, макароны - вот что нам больше всего не хватает", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, продовольствие поступило в составе 39 палет. Полученные продукты организация использует для приготовления и раздачи бесплатного питания людям.