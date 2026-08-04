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НКО в Сеуте раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с конца июля - РИА Новости, 04.08.2026
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20:03 04.08.2026 (обновлено: 20:09 04.08.2026)
НКО в Сеуте раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с конца июля

НКО в испанской Сеуте раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с конца июля

© РИА НовостиМигранты стоят в очереди за бесплатной едой
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 12 тысяч порций еды раздала мигрантам НКО Luna Blanca с начала массового проникновения людей из Марокко в Сеуту.
  • Одним из пунктов раздачи еды стала территория возле мечети Мулей-эль-Мехди, помощь также доставляют в приграничные районы Сеуты.
СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Некоммерческая организация (НКО) Luna Blanca раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с начала массового проникновения людей из Марокко в испанский автономный город Сеута в конце июля, сообщила РИА Новости ее представитель Халим Ахмед.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.
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"Только за воскресенье (2 августа - ред.) сотрудники и добровольцы НКО обеспечили питанием более 4,5 тысяч человек. С начала всей этой ситуации мы раздали 12 тысяч таких порций", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, еду готовят большими партиями, упаковывают в отдельные порции и доставляют в районы, где находятся мигранты. Одним из пунктов раздачи стала территория возле мечети Мулей-эль-Мехди. Помощь также доставляют в приграничные районы Сеуты, включая промышленную зону Тарахаль.
Часть продуктов НКО получает от поставщиков в долг из-за нехватки собственных средств, объяснила Ахмед. До начала миграционного кризиса Luna Blanca была вынуждена закрыть социальную столовую из-за финансовых трудностей.
Нуждающимся раздают готовые порции макарон с томатным соусом, а также молоко, хлеб и другие продукты. Кроме того, время от времени люди могут получить средства первой необходимости и одежду.
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