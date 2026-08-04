НКО в Сеуте раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с конца июля

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 12 тысяч порций еды раздала мигрантам НКО Luna Blanca с начала массового проникновения людей из Марокко в Сеуту.

Одним из пунктов раздачи еды стала территория возле мечети Мулей-эль-Мехди, помощь также доставляют в приграничные районы Сеуты.

СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Некоммерческая организация (НКО) Luna Blanca раздала мигрантам более 12 тысяч порций еды с начала массового проникновения людей из Марокко в испанский автономный город Сеута в конце июля, сообщила РИА Новости ее представитель Халим Ахмед.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.

"Только за воскресенье (2 августа - ред.) сотрудники и добровольцы НКО обеспечили питанием более 4,5 тысяч человек. С начала всей этой ситуации мы раздали 12 тысяч таких порций", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, еду готовят большими партиями, упаковывают в отдельные порции и доставляют в районы, где находятся мигранты. Одним из пунктов раздачи стала территория возле мечети Мулей-эль-Мехди. Помощь также доставляют в приграничные районы Сеуты, включая промышленную зону Тарахаль.

Часть продуктов НКО получает от поставщиков в долг из-за нехватки собственных средств, объяснила Ахмед. До начала миграционного кризиса Luna Blanca была вынуждена закрыть социальную столовую из-за финансовых трудностей.