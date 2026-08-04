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Сотни мигрантов выстроились в очередь за едой возле мечети в Сеуте - РИА Новости, 04.08.2026
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19:36 04.08.2026 (обновлено: 19:49 04.08.2026)
Сотни мигрантов выстроились в очередь за едой возле мечети в Сеуте

Сотни мигрантов выстроились в очередь за едой у мечети Мулей-эль-Мехди в Сеуте

© РИА НовостиМигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В испанской Сеуте возле мечети Мулей-эль-Мехди мигранты выстроились в очередь за бесплатной едой.
  • Помощь мигрантам оказывает местная неправительственная организация Luna Blanca.
СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой возле мечети Мулей-эль-Мехди в испанской Сеуте, где уже несколько дней нуждающимся раздают готовое питание, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.
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Очередь растянулась вдоль улицы рядом с мечетью. Несмотря на большое число собравшихся, раздача проходит весьма организованно.
Помощь оказывает местная неправительственная организация Luna Blanca. Ее сотрудники и волонтеры готовят и раздают еду мигрантам, которые после массового проникновения в Сеуту остаются на улицах города и не имеют постоянного доступа к питанию.
Продовольствие распределяют не только возле мечети, но и в других районах скопления мигрантов, в том числе возле границы с Марокко. Среди получающих помощь находятся молодые мужчины, подростки и целые семьи.
Часть продуктов НКО получает от поставщиков в долг из-за нехватки собственных средств. До начала миграционного кризиса Luna Blanca была вынуждена закрыть социальную столовую из-за финансовых трудностей.
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