Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте. Архивное фото

Мигранты стоят в очереди за бесплатной едой у мечети в Сеуте

Сотни мигрантов выстроились в очередь за едой возле мечети в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ В испанской Сеуте возле мечети Мулей-эль-Мехди мигранты выстроились в очередь за бесплатной едой.

Помощь мигрантам оказывает местная неправительственная организация Luna Blanca.

СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Сотни мигрантов выстроились в очередь за бесплатной едой возле мечети Мулей-эль-Мехди в испанской Сеуте, где уже несколько дней нуждающимся раздают готовое питание, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что с конца июля около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.

Очередь растянулась вдоль улицы рядом с мечетью. Несмотря на большое число собравшихся, раздача проходит весьма организованно.

Помощь оказывает местная неправительственная организация Luna Blanca. Ее сотрудники и волонтеры готовят и раздают еду мигрантам, которые после массового проникновения в Сеуту остаются на улицах города и не имеют постоянного доступа к питанию.

Продовольствие распределяют не только возле мечети, но и в других районах скопления мигрантов, в том числе возле границы с Марокко. Среди получающих помощь находятся молодые мужчины, подростки и целые семьи.