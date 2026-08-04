Бывший военный госпиталь в Сеуте переоборудовали в морг для мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший военный госпиталь в испанской Сеуте переоборудовали во временный морг для погибших мигрантов.
- В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Бывший военный госпиталь в испанской Сеуте переоборудовали во временный морг для погибших мигрантов, сообщил РИА Новости сотрудник учреждения.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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"Этот центр на данный момент используется как морг. В основном все найденные тела (мигрантов - ред.) транспортируются сюда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, тела погибших продолжают доставлять в госпиталь. Речь идет как о мигрантах, утонувших при недавних попытках вплавь обогнуть границу между Марокко и Испанией, так и о людях, которые могли погибнуть во время более ранних попыток перехода. Гражданская гвардия продолжает поисковые работы в прибрежной зоне.
Медицинское учреждение, расположенное недалеко от границы с Марокко, не использовалось по назначению с 2018 года. Его вновь открыли после массового проникновения мигрантов в Сеуту.
Ранее центральное правительство Испании сообщило о 72 погибших, тогда как власти автономного города насчитали 88 жертв.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.
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