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Марокканец рассказал, почему решился вплавь попасть в Сеуту - РИА Новости, 04.08.2026
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17:19 04.08.2026 (обновлено: 23:13 04.08.2026)
Марокканец рассказал, почему решился вплавь попасть в Сеуту

Публикации в соцсетях подтолкнули марокканца попытаться вплавь попасть в Сеуту

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигрант Ахмед, свободно владеющий испанским языком, рассказал, что отсутствие работы и перспектив в Марокко заставило его задуматься о переезде, а публикации в TikTok создали впечатление, что попасть в Сеуту будет несложно.
СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Публикации в социальных сетях подтолкнули многих молодых жителей Марокко попытаться вплавь попасть в испанскую Сеуту, сообщил РИА Новости 23-летний мигрант Ахмед.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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"За последние недели я стал видеть все больше и больше постов про то, что в Испании появился новый закон и теперь она будет принимать всех мигрантов, которые доберутся до страны вплавь", - сказал собеседник агентства, свободно владеющий испанским языком.
По его словам, отсутствие работы и перспектив в Марокко заставили его задуматься о переезде. Увиденные в социальных сетях публикации создали у него впечатление, что попасть в Сеуту будет не так сложно. После этого он решил присоединиться к направлявшимся к границе людям.
"Там (в социальной сети TikTok - ред.) даже объясняли, каким маршрутом лучше плыть, чтобы не так сильно устать. Я знал, что у меня точно хватит сил", - сказал молодой человек.
Заранее разработанного плана дальнейших действий у Ахмеда не было. Он рассчитывал остаться в Испании и найти возможность начать новую жизнь. Однако, по его словам, реальность оказалась совсем иной. Теперь он не знает, что ему делать.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в Испанию, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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