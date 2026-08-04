Марокканец рассказал, почему решился вплавь попасть в Сеуту

Краткий пересказ от РИА ИИ Мигрант Ахмед, свободно владеющий испанским языком, рассказал, что отсутствие работы и перспектив в Марокко заставило его задуматься о переезде, а публикации в TikTok создали впечатление, что попасть в Сеуту будет несложно.

СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Публикации в социальных сетях подтолкнули многих молодых жителей Марокко попытаться вплавь попасть в испанскую Сеуту, сообщил РИА Новости 23-летний мигрант Ахмед.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

"За последние недели я стал видеть все больше и больше постов про то, что в Испании появился новый закон и теперь она будет принимать всех мигрантов, которые доберутся до страны вплавь", - сказал собеседник агентства, свободно владеющий испанским языком.

По его словам, отсутствие работы и перспектив в Марокко заставили его задуматься о переезде. Увиденные в социальных сетях публикации создали у него впечатление, что попасть в Сеуту будет не так сложно. После этого он решил присоединиться к направлявшимся к границе людям.

"Там (в социальной сети TikTok - ред.) даже объясняли, каким маршрутом лучше плыть, чтобы не так сильно устать. Я знал, что у меня точно хватит сил", - сказал молодой человек.

Заранее разработанного плана дальнейших действий у Ахмеда не было. Он рассчитывал остаться в Испании и найти возможность начать новую жизнь. Однако, по его словам, реальность оказалась совсем иной. Теперь он не знает, что ему делать.