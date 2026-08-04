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Пассажиров паромов между Сеутой и материком проверяют как на границе - РИА Новости, 04.08.2026
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16:33 04.08.2026 (обновлено: 16:34 04.08.2026)
Пассажиров паромов между Сеутой и материком проверяют как на границе

В Испании проверяют документы пассажиров паромов между Сеутой и материком

© AP Photo / Antonio SempereКатера Гражданской гвардии Испании патрулируют вдоль плавучих заграждений у побережья испанского анклава Сеута
Катера Гражданской гвардии Испании патрулируют вдоль плавучих заграждений у побережья испанского анклава Сеута - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Катера Гражданской гвардии Испании патрулируют вдоль плавучих заграждений у побережья испанского анклава Сеута. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Документы пассажиров паромов между испанской Сеутой и материковой частью страны тщательно проверяют, несмотря на то что формально они не пересекают государственную границу.
  • В Сеуте усилили проверки пассажиров перед посадкой на паром: ручной клади и багажа — через рентгеновские установки, пассажиров — через рамки металлодетекторов.
СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Документы пассажиров паромов между испанской Сеутой и материковой частью страны тщательно проверяют несмотря на то, что формально они не пересекают государственную границу, передает корреспондент РИА Новости.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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В проверке лично убедился корреспондент агентства во время поездки в автономный город из Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта на материковой части страны, и обратно. Пассажиров не пропускают к паромам без предъявления документов, удостоверяющих личность, а контроль по своему характеру напоминает прохождение государственной границы. Особенно заметны тщательные проверки на маршруте из Сеуты в Альхесирас.
Помимо этого, пассажиры проходят обязательный досмотр перед посадкой на паром. Ручную кладь и багаж пропускают через рентгеновские установки, а сами пассажиры проходят через рамки металлодетекторов. Без завершения проверки попасть в зону посадки невозможно.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Суеты составляет около 85 тысяч человек.
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