Пассажиров паромов между Сеутой и материком проверяют как на границе

Краткий пересказ от РИА ИИ Документы пассажиров паромов между испанской Сеутой и материковой частью страны тщательно проверяют, несмотря на то что формально они не пересекают государственную границу.

В Сеуте усилили проверки пассажиров перед посадкой на паром: ручной клади и багажа — через рентгеновские установки, пассажиров — через рамки металлодетекторов.

СЕУТА, 4 авг - РИА Новости. Документы пассажиров паромов между испанской Сеутой и материковой частью страны тщательно проверяют несмотря на то, что формально они не пересекают государственную границу, передает корреспондент РИА Новости.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

В проверке лично убедился корреспондент агентства во время поездки в автономный город из Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта на материковой части страны, и обратно. Пассажиров не пропускают к паромам без предъявления документов, удостоверяющих личность, а контроль по своему характеру напоминает прохождение государственной границы. Особенно заметны тщательные проверки на маршруте из Сеуты в Альхесирас.

Помимо этого, пассажиры проходят обязательный досмотр перед посадкой на паром. Ручную кладь и багаж пропускают через рентгеновские установки, а сами пассажиры проходят через рамки металлодетекторов. Без завершения проверки попасть в зону посадки невозможно.