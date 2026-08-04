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Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при пересечении границы - РИА Новости, 04.08.2026
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15:39 04.08.2026
Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при пересечении границы

Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при переходе границы с Сеутой

© AP Photo / Antonio SempereМиграционный кризис в Сеуте
Миграционный кризис в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
Миграционный кризис в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при переходе границы с испанской Сеутой.
  • Мигранты столкнулись с трудностями после попадания на территорию Сеуты, где их начали разыскивать испанские силовики.
СЕУТА (Испания), 4 авг - РИА Новости. Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при переходе границы с испанской Сеутой, рассказал РИА Новости один из незаконно проникших в автономный город.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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"Нам никто не говорил, что нельзя переходить границу. Со стороны нашей страны не было никаких проблем. Мы спокойно перешли марокканскую границу, проблемы начались уже здесь (в Испании - ред.)", - сказал агентству 17-летний марокканец Исмаил.
По его словам, к границе он шел вместе с большой группой молодых людей. На марокканской стороне людей не останавливали, не требовали никаких документов и не предупреждали о запрете пересечения границы. С трудностями мигранты столкнулись уже после попадания на территорию Сеуты, где их начали разыскивать испанские силовики.
Исмаил рассказал, что в Марокко он работал автомехаником, однако не видел там перспектив развития и стабильного будущего. В Испанию он приехал в надежде найти работу по специальности и научиться ремонтировать современные автомобили нового поколения.
Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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