Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при пересечении границы

Краткий пересказ от РИА ИИ Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при переходе границы с испанской Сеутой.

Мигранты столкнулись с трудностями после попадания на территорию Сеуты, где их начали разыскивать испанские силовики.

СЕУТА (Испания), 4 авг - РИА Новости. Марокканские силовики не препятствовали мигрантам при переходе границы с испанской Сеутой, рассказал РИА Новости один из незаконно проникших в автономный город.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

"Нам никто не говорил, что нельзя переходить границу. Со стороны нашей страны не было никаких проблем. Мы спокойно перешли марокканскую границу, проблемы начались уже здесь (в Испании - ред.)", - сказал агентству 17-летний марокканец Исмаил.

По его словам, к границе он шел вместе с большой группой молодых людей. На марокканской стороне людей не останавливали, не требовали никаких документов и не предупреждали о запрете пересечения границы. С трудностями мигранты столкнулись уже после попадания на территорию Сеуты, где их начали разыскивать испанские силовики.

Исмаил рассказал, что в Марокко он работал автомехаником, однако не видел там перспектив развития и стабильного будущего. В Испанию он приехал в надежде найти работу по специальности и научиться ремонтировать современные автомобили нового поколения.