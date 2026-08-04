В Сеуте откроют две школы для экстренного размещения девочек-мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти испанского анклава Сеута открывают две школы для экстренного размещения более 100 девочек-мигрантов.
- Центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз, там размещены 862 ребенка-мигранта.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти испанского анклава Сеута, столкнувшегося с массовым наплывом мигрантов, открывают две школы для экстренного размещения более 100 девочек-мигрантов, сообщает радиостанция Cadena SER.
Ранее советник правительства Сеуты по вопросам президентства и внутреннего управления Альберто Гайтан сообщил, что центры содержания для несовершеннолетних мигрантов в Сеуте переполнены почти в 30 раз. Как сообщил Гайтан, сейчас в городе размещены 862 ребенка-мигранта.
"В Сеуте открывают два школьных здания для экстренного размещения более 100 девочек-мигрантов", - передает радиостанция.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.