Рейтинг@Mail.ru
СМИ: среди прибывших в Сеуту мигрантов выявили подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 04.08.2026
СМИ: среди прибывших в Сеуту мигрантов выявили подозреваемых в терроризме

Espanol: среди прибывших в Сеуту мигрантов выявили подозреваемых в терроризме

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты в ожидании воды и пищи на пляже в Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители Испании выявили среди мигрантов, проникших в Сеуту, по меньшей мере десяток лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
  • Специалисты министерства внутренних дел Испании обнаружили среди мигрантов подозреваемых, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко.
  • В конце июля в испанский автономный город Сеута массово проникли мигранты, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правоохранители Испании выявили по меньшей мере десяток лиц, подозреваемых в террористической деятельности, среди мигрантов, которые проникли в испанскую Сеуту, сообщает газета Espanol.
Ранее газета Confidencial со ссылкой на источники в МВД сообщала, что спецслужбы Испании мобилизованы для выявления радикалов, которые вместе с волной нелегальных мигрантов могли проникнуть в автономный город Сеута.
Испанские солдаты на границе с Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Что происходит в Сеуте: миграционный кризис
2 августа, 11:08
"Специалисты министерства внутренних дел Испании по борьбе с терроризмом обнаружили среди мигрантов, которые на прошлой неделе массово проникли в испанский автономный город Сеута, лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности... в ходе проведенного анализа выявили "как минимум десяток" подозреваемых в терроризме, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко", - говорится в публикации.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Мигранты в городе Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
CNN назвал причины резкой реакции ЕС на наплыв мигрантов в Сеуте
Вчера, 11:24
 
В миреСеутаИспанияСеверная АфрикаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала