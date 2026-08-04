СМИ: среди прибывших в Сеуту мигрантов выявили подозреваемых в терроризме

"Специалисты министерства внутренних дел Испании по борьбе с терроризмом обнаружили среди мигрантов, которые на прошлой неделе массово проникли в испанский автономный город Сеута, лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности... в ходе проведенного анализа выявили "как минимум десяток" подозреваемых в терроризме, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко", - говорится в публикации.