СМИ: среди прибывших в Сеуту мигрантов выявили подозреваемых в терроризме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители Испании выявили среди мигрантов, проникших в Сеуту, по меньшей мере десяток лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
- Специалисты министерства внутренних дел Испании обнаружили среди мигрантов подозреваемых, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко.
- В конце июля в испанский автономный город Сеута массово проникли мигранты, из-за чего Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Правоохранители Испании выявили по меньшей мере десяток лиц, подозреваемых в террористической деятельности, среди мигрантов, которые проникли в испанскую Сеуту, сообщает газета Espanol.
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"Специалисты министерства внутренних дел Испании по борьбе с терроризмом обнаружили среди мигрантов, которые на прошлой неделе массово проникли в испанский автономный город Сеута, лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности... в ходе проведенного анализа выявили "как минимум десяток" подозреваемых в терроризме, которые несколько лет назад были задержаны, осуждены и выдворены в Марокко", - говорится в публикации.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.