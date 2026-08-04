МИД Испании утверждает, что почти всех мигрантов вернули из Сеуты в Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти всех мигрантов, проникших в испанскую Сеуту, вернули в Марокко, утверждает испанский МИД.

Незаконный въезд в Испанию через Сеуту или Мелилью не дает права оставаться в стране.

В городах-анклавах действует двойная система пограничного контроля.

СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Почти всех мигрантов, проникших в испанскую Сеуту, уже вернули в Марокко, утверждает испанский МИД.

"Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД заявили, что незаконный въезд в Испанию через Сеуту или Мелилью не дает права оставаться в стране, выезжать на материковую часть Испании или свободно передвигаться по Европе. В министерстве также напомнили, что в городах-анклавах действует двойная система пограничного контроля: первая проверка документов происходит на границе с Марокко, а вторая – при въезде на материковую часть Испании.

"Недавнее решение Верховного суда уточняет процедуру для прибывающих по морю. И ничего больше. Оно не вносит изменений в иммиграционное законодательство. Оно не объявляет незаконным отказ во въезде на границе. Оно не открывает новых пунктов въезда. Оно не препятствует возвращению", - говорится в публикации МИД.