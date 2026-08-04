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МИД Испании утверждает, что почти всех мигрантов вернули из Сеуты в Марокко - РИА Новости, 04.08.2026
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11:23 04.08.2026
МИД Испании утверждает, что почти всех мигрантов вернули из Сеуты в Марокко

МИД Испании: почти всех мигрантов, проникших в Сеуту, вернули в Марокко

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти всех мигрантов, проникших в испанскую Сеуту, вернули в Марокко, утверждает испанский МИД.
  • Незаконный въезд в Испанию через Сеуту или Мелилью не дает права оставаться в стране.
  • В городах-анклавах действует двойная система пограничного контроля.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Почти всех мигрантов, проникших в испанскую Сеуту, уже вернули в Марокко, утверждает испанский МИД.
"Практически все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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В МИД заявили, что незаконный въезд в Испанию через Сеуту или Мелилью не дает права оставаться в стране, выезжать на материковую часть Испании или свободно передвигаться по Европе. В министерстве также напомнили, что в городах-анклавах действует двойная система пограничного контроля: первая проверка документов происходит на границе с Марокко, а вторая – при въезде на материковую часть Испании.
"Недавнее решение Верховного суда уточняет процедуру для прибывающих по морю. И ничего больше. Оно не вносит изменений в иммиграционное законодательство. Оно не объявляет незаконным отказ во въезде на границе. Оно не открывает новых пунктов въезда. Оно не препятствует возвращению", - говорится в публикации МИД.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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