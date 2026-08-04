СМИ: реакция стран Европы на кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанские власти разочарованы первоначальной реакцией европейских стран на миграционный кризис в Сеуте.
- Испания потребует от союзников солидарности на запланированной встрече.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первоначальная реакция европейских стран на миграционный кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании, пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники.
"Есть разочарование первоначальной реакцией партнеров, однако уровень критики уже не такой острый, как в первые часы", - приводит издание слова неназванного правительственного источника.
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Как отмечает газета, Испания в ходе запланированной во вторник встречи потребует от союзников солидарности.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.