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СМИ: реакция стран Европы на кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании - РИА Новости, 04.08.2026
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11:22 04.08.2026
СМИ: реакция стран Европы на кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании

Pais: реакция стран Европы на кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании

© REUTERS / Pedro NunesМигранты в городе Сеута, Испания
Мигранты в городе Сеута, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Pedro Nunes
Мигранты в городе Сеута, Испания
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанские власти разочарованы первоначальной реакцией европейских стран на миграционный кризис в Сеуте.
  • Испания потребует от союзников солидарности на запланированной встрече.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первоначальная реакция европейских стран на миграционный кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании, пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники.
"Есть разочарование первоначальной реакцией партнеров, однако уровень критики уже не такой острый, как в первые часы", - приводит издание слова неназванного правительственного источника.
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Что происходит в Сеуте: миграционный кризис
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Как отмечает газета, Испания в ходе запланированной во вторник встречи потребует от союзников солидарности.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Мигранты в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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В миреСеутаИспанияСеверная АфрикаНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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