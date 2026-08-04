СМИ: реакция стран Европы на кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Первоначальная реакция европейских стран на миграционный кризис в Сеуте вызвала разочарование Испании, пишет газета Pais со ссылкой на правительственные источники.

"Есть разочарование первоначальной реакцией партнеров, однако уровень критики уже не такой острый, как в первые часы", - приводит издание слова неназванного правительственного источника.