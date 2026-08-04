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Мигрантам в Сеуте впервые с начала кризиса раздали еду, сообщают СМИ - РИА Новости, 04.08.2026
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10:41 04.08.2026 (обновлено: 12:33 04.08.2026)
Мигрантам в Сеуте впервые с начала кризиса раздали еду, сообщают СМИ

Cadena SER: в Сеуте впервые за пять дней мигрантам раздали продукты питания

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международные организации впервые за пять дней с начала кризиса раздали мигрантам из Марокко в Сеуте продукты питания.
  • Мигрантам выдавали воду, хлеб, молоко, печенье, консервированного тунца и выпечку у пляжа Трамполин, за распределением следила полиция.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Международные организации впервые за пять дней с начала кризиса раздали мигрантам из Марокко в Сеуте продукты питания, сообщает радиостанция Cadena SER.
"Красный Крест и организация сотрудничества "Юг-Юг" впервые с начала кризиса распределили в Сеуте основные продукты питания среди около двух тысяч мигрантов", - передает радиостанция.
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Как сообщает Cadena SER, раздача еды прошла у пляжа Трамполин, где многие мигранты развернули лагерь. Им выдавали воду, хлеб, молоко, печенье, консервированного тунца и выпечку. За распределением продуктов следила полиция, чтобы не допустить беспорядков.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
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