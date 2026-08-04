Мигрантам в Сеуте впервые с начала кризиса раздали еду, сообщают СМИ

Как сообщает Cadena SER, раздача еды прошла у пляжа Трамполин, где многие мигранты развернули лагерь. Им выдавали воду, хлеб, молоко, печенье, консервированного тунца и выпечку. За распределением продуктов следила полиция, чтобы не допустить беспорядков.