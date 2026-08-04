Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину массового наплыва мигрантов в Сеуту - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 04.08.2026
СМИ назвали причину массового наплыва мигрантов в Сеуту

AP: наплыв мигрантов из Марокко в Сеуте спровоцировали публикации в соцсетях

© REUTERS / Jon NazcaМигранты из Марокко в испанской Сеуте
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Jon Nazca
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июля испанский анклав Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.
  • Наплыв мигрантов спровоцировали публикации в соцсетях, где утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной.
  • Некоторые мигранты неправильно поняли реформу миграционного законодательства Испании и решили, что закон позволит им остаться в стране.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован публикациями в соцсетях и заблуждениями самих мигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
Мигранты несут раненого в Сеуте, Испания - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
СМИ: четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за Сеуты
Вчера, 09:05
"Все началось с постов в Instagram*, в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной. Затем появились пользователи Facebook*, отслеживавшие патрули береговой охраны, и видео в TikTok, на которых показывалось, где надо плыть", - говорится в сообщении агентства.
Эти публикации набрали множество репостов и комментариев, а марокканцы, увидевшие их, решили, что Европа стала доступной, после чего в Сеуту направились переполненные автобусы, поезда и такси. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, некоторые из аккаунтов, утверждавших, что граница открыта, впоследствии были удалены.
Кроме того, по данным агентства, ряд мигрантов неправильно поняли реформу миграционного законодательства в Испании. Она касалась только тех, кто жил в стране еще до 1 января, однако некоторые марокканцы решили, что этот закон позволит им остаться в Испании. Это заблуждение также распространилось по интернету, добавляет агентство.
В апреле официальный представитель властей королевства Эльма Саис сообщала, что правительство Испании одобрило реформу миграционного законодательства, которая позволит легализовать тысячи иностранных граждан, находящихся в стране без документов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Крушение без восстановления: Европа готовится к неизбежному
Вчера, 08:00
 
В миреИспанияСеутаМароккоНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала