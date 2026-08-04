СМИ назвали причину массового наплыва мигрантов в Сеуту

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце июля испанский анклав Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов из Марокко.

Наплыв мигрантов спровоцировали публикации в соцсетях, где утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной.

Некоторые мигранты неправильно поняли реформу миграционного законодательства Испании и решили, что закон позволит им остаться в стране.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован публикациями в соцсетях и заблуждениями самих мигрантов, передает агентство Наплыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута был спровоцирован публикациями в соцсетях и заблуждениями самих мигрантов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.

"Все началось с постов в Instagram*, в которых утверждалось, что граница Испании с Марокко становится более доступной. Затем появились пользователи Facebook*, отслеживавшие патрули береговой охраны, и видео в TikTok, на которых показывалось, где надо плыть", - говорится в сообщении агентства.

Эти публикации набрали множество репостов и комментариев, а марокканцы, увидевшие их, решили, что Европа стала доступной, после чего в Сеуту направились переполненные автобусы, поезда и такси. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, некоторые из аккаунтов, утверждавших, что граница открыта, впоследствии были удалены.

Кроме того, по данным агентства, ряд мигрантов неправильно поняли реформу миграционного законодательства в Испании. Она касалась только тех, кто жил в стране еще до 1 января, однако некоторые марокканцы решили, что этот закон позволит им остаться в Испании. Это заблуждение также распространилось по интернету, добавляет агентство.

В апреле официальный представитель властей королевства Эльма Саис сообщала, что правительство Испании одобрило реформу миграционного законодательства, которая позволит легализовать тысячи иностранных граждан, находящихся в стране без документов.